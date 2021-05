TEST de la Souris MadCatz MOJO M1 : Légère, petite, vaillante

PETITE ET VAILLANTE La Madcatz MOJOM1 est une excellente souris dans sa catégorie, à savoir l'ultraléger. Une précision et une vitesse d'exécution excellentes le tout enrobé dans un design qui a le mérite d'afficher clairement sa différence. Pour 50 euros, c'est un très bon choix, uniquement si vous êtes droitier et que vous n'avez pas de trop grosses mains. Il s'agit vraiment d'une catégorie à part de périphérique et il faut prendre le temps de s'y accoutumer.