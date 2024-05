C’est l’un des mangas les plus appréciés et des plus suivis à travers le monde, Demon Slayer revient bientôt avec une quatrième saison et les fans n’en peuvent plus. Ça tombe bien, puisque des images inédites et même l'opening complet se sont retrouvés en ligne, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça promet du très très lourd. En tout cas, c’est superbe !

La saison 4 de Demon Slayer nous fait saliver !

Elle arrive bientôt, la nouvelle saison de Demon Slayer commencera à être diffusée ce mois-ci. Le premier épisode, « Pour battre Kibutsuji Muzan », débarquera le 12 mai prochain sur Crunchyroll, désormais devenu LA plateforme de référence pour tous les animes. Histoire de faire monter la température, la plateforme a diffusé un nouveau teaser pour le tout premier épisode de cette nouvelle saison. Il s’agit en réalité d’une partie de l’opening qui, quant à lui, a fini par leaker intégralement sur la toile.

Qu'attendre de la saison 4 ?

Dans cette nouvelle saison, Tanjiro va avoir le droit à un entraînement intensif avec plusieurs de ses camarades. De plus, les Piliers seront au centre de l’intrigue et on devrait avoir le droit à notre lot de combats et de surprises. Après les très grosses révélations du dernier arc, les fans se posent tout un tas de questions qui devraient trouver réponse. La saison 4 de Demon Slayer démarrera avec un premier épisode d’une bonne heure, histoire de bien commencer (celui-ci a d’ailleurs déjà été diffusé en avant-première pour quelques chanceux), par la suite, les épisodes seront évidemment plus courts avec un format d’une vingtaine de minutes, la routine. Rendez-vous donc le 12 mai sur Crunchyroll pour le début des festivités !