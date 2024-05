La saison 2 de la série The Last of Us se dévoile un peu plus avec ces images inédites qui mettent l'eau à la bouche. C'est ultra prometteur et ca devrait rassurer les fans de la première heure dans la foulée.

On l’attend tous de pied ferme, la série The Last of Us est actuellement en plein tournage de sa saison 2. Une nouvelle saison qui s’annonce comme particulièrement importante pour les fans et le casting. Seulement voilà, il va falloir attendre avant de retrouver Ellie (Bella Ramsay), Joel ( Pedro Pascal) et découvrir Abby (Kaitlyn Dever) et Dina (Isabela Merced) sur nos écrans puisque la série n’a pas encore donné de date de sortie officielle pour sa nouvelle itération. Qu’on se rassure, la production suit son cours et tout va bien, en témoignent ces nouvelles images très rassurantes et surtout prometteuses.

La saison 2 de The Last of Us se montre en plein tournage !

En plus d’un jeu d’acteur impeccable, la saison 1 de The Last of Us a marqué les esprits grâce à la fidélité de l’œuvre originale même si, pourtant, de très, très grandes libertés sont prises. On y croit dur comme fer, les décors, les costumes et l’ambiance générale ne mentent jamais, on est en plein dans l’œuvre de Naughty Dog.

Et pour cette saison 2, la série The Last of Us met les petits plats dans les grands et compte bien une fois de plus nous en mettre plein la vue. Des images et vidéos prises du tournage nous confortent d’ailleurs dans cette idée. Si l’on n’y voit pas nos protagonistes principaux, on a en revanche le droit à plusieurs véhicules et des survivants de l’une des factions les plus importantes du jeu, le WLF (le Front de Libération de Washington, ou plus communément appelé les Wolves). Une faction au centre de The Last of Us 2 composée de survivants rebelles ayant leur propre code. On ne spoile pas ici l’importance de ce nouveau groupuscule, mais les fans le savent, il ne peut y avoir de saison 2 sans le WLF.

Des photos et vidéos de tournage inondent les réseaux sociaux

En plein tournage à Vancouver et ses alentours (en partie), c'est donc un convoi de véhicules blindés aux couleurs de ce groupe de résistants, mais également des soldats en nombre qui apparaissent en pleine action. De plus, une partie des décors a été dévoilé et là encore, on voit qu'il y a un vrai sens du détail. De quoi rassurer les fans qui craignaient peut-être que la seconde saison prenne trop ses aises une fois encore. En tout cas, c’est surtout très prometteur. On voit qu’une fois encore la production met les moyens pour assurer le spectacle.

Maintenant, il n’y a plus qu’à patienter, la saison 2 de The Last of Us devrait refaire parler d’elle prochainement, les estimations parlent d’une sortie pour l’année prochaine aux dernières nouvelles. Nous verrons.