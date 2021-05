Metro Exodus se date sur PS5 et Xbox Series X|S, les nouveautés détaillés

Désormais bien ancrée dans les moeurs, la transition générationnelle qui s'opère doucement mais sûrement entraîne dans son sillon bien des portages parmi les canons de beauté sortis ces derniers mois. Beau comme un dieu et aussi blanc que Camille après plusieurs semaines passées devant son écran, Metro Exodus revient, histoire de faire tomber l'hiver nucléaire juste avant les beaux jours.

Annoncé en novembre dernier et promis pour cette année, Metro Exodus reviendra donc encore plus beau sur PS5 et Xbox Series, puisque l'équipe vient d'officialiser sa sortie pour le 18 juin prochain. Comme notre plus valeureux soldat l'avait déjà détaillé à l'époque, ces versions next-gen iront de pair avec une gestion du Ray Tracing, de nouvelles options pour le champ de vision et quelques fonctionnalités spécifiques aux plateformes actuelles : une réduction de l'input lag sur Xbox Series, et des sensations haptiques sur PS5.

L'appel du combien ?

Seule ombre au tableau : l'affichage en 4K à 60 images par seconde ne sera proposé que sur PS5 et Xbox Series X, le modèle Series S étant donc amputé de ce supplément de classe. Rappelons que le directeur des nouvelles technologies chez 4A Games Oleksandr Shyshkovtsov émettait publiquement des réserves sur le processeur graphique de la console d'entrée de gamme selon Microsoft. Sur Series S, ce sera donc en 1080p que le jeu s'affichera, mais à 60 images par seconde. Nous voilà rassurés.

Et histoire de tenir toutes ses promesses (adieu la carrière politique), le studio nous rappelle que ces améliorations graphiques seront gratuitement proposées aux possesseurs des versions PS4 et Xbox One. Ceux qui préféreront s'offrir les versions physiques profiteront en sus des deux DLC Sam's Story et The Two Colonies, histoire de prolonger un peu l'hiver. Il en faut pour tout le monde vous savez.

Metro Exodus arrivera donc sur PS5 et Xbox Series le 18 juin prochain. Sur la fréquence 200kHz ? De son côté, la version PC Enhanced Edition prendra tout le monde de vitesse le 6 mai 2021.