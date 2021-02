Xbox Series S : Pourquoi elle pourrait poser problème à terme selon un développeur de 4A Games

Chaque publicité pour des boissons savamment fermentées nous rappelle qu'il convient de faire un choix entre boire et conduire. Mais dans la vraie vie, tout n'est pas toujours aussi tranché (chérie), comme l'atteste la stratégie duale de Microsoft, et de ses deux nouveaux modèles de Xbox aux capacités bien différentes.

À voir aussi : Metro Exodus : Ray Tracing, DLSS, 4K... La version améliorée entre dans les détails

Si la Xbox Series X est, comme vous le savez déjà, un monstre de puissance fichtrement bien pensé et proposant de nombreuses fonctionnalités (et tant pis pour la consommation d'énergie ?), l'existence d'un second modèle, bien plus abordable et largement dédié au streaming, n'a pas manqué de soulever quelques interrogations quant à la pérennité du système.

Des jeux AAAA

Loin des stériles guerres de clochers - du moins l'espère-t-on - un esthète est venu faire publiquement part de ses questionnements sur les capacités de la Xbox Series S.

Interrogé par nos confrères de WCCF Tech, le directeur des nouvelles technologies Oleksandr Shyshkovtsov, qui a oeuvré sur tous les épisodes de la série Metro depuis ses débuts, émet en effet quelques réserves sur ses capacités à rester à son meilleur niveau de jeu :

Pour l'instant, la mémoire vive (RAM) n'est pas un problème, mais les performances de son processeur graphique pourraient représenter un défi pour de futurs titres. Notre rendu actuel est pensé pour afficher 4K à 60 images par seconde, une résolution solide. C'est un procédé stochastique par nature, et s'il nous fallait revenir sur l'un de ces éléments, il nous faudrait alors effectuer des calculs bien plus coûteux, ce qui impacterait les performances à terme. Nous avons pour le moment trouvé un compromis, mais je n'en suis pas encore satisfait.

Voilà une sentence relativement clémente. Et pour ne pas voir de drapeaux se hisser, Shyshkovtsov est ensuite invité à se prononcer sur les fréquences variables des processeurs central et graphique de la PlayStation 5, ce qui ne semble pas l'inquiéter :

Je suis à l'aise avec ce choix. Par nature, la charge de travail d'un moteur est quelque chose de variable, que ce soit en termes de rendu ou de gameplay simulé. Ce n'est qu'une variable de plus pour laquelle nous sommes déjà prêts. D'ailleurs, ça fait des décennies qu'on fait avec sur PC.

Rappelons que les ukrainiens exploitent depuis plus d'une décennie leur moteur maison, le bien-nommé 4A Engine, et que leur dernier jeu en date Metro Exodus profitera au printemps prochain d'une mise à jour current-gen qui devrait ravir vos mirettes d'esthètes.