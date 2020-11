Metro : Un nouvel épisode annoncé, une version next-Gen pour Metro Exodus

La saga Metro se porte bien à tel point qu'en plus d'une version Next-Gen pour Metro Exodus on apprend tout simplement qu'un nouvel épisode est en développement.

À voir aussi : 4A Games (Metro Exodus) est à fond sur le RTX pour ses futurs jeux

Après le succès de Metro Exodus, on pouvait se douter qu'un nouveau volet de la série de FPS serait en route. Mais si tôt ? En effet sur un nouveau carnet de développement on apprend que l'équipe 4A Games est déja en train de plancher sur une suite.

Ce n'est un secret pour personne que nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain jeu Metro. En utilisant tout ce que nous avons appris des 15 dernières années, nous visons encore plus haut - le prochain titre est en cours de développement pour les consoles Next-Gen et PC avec une refonte complète de notre moteur et de notre moteur de rendu pour profiter de la nouvelle puissance, du stockage et du ray tracing supporté par le matériel offert par les nouvelles consoles.



[...] Premièrement, nous nous engageons à offrir une excellente expérience solo axée sur l'histoire; c'est sur quoi repose la série Metro. En tant que studio, nous voulons constamment nous pousser à créer des jeux plus grands et meilleurs, mais nous écoutons également ce que les fans disent et nous savons ce qui est important pour vous. Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers la franchise et nous pensons que vous serez enthousiasmés par nos projets pour le prochain chapitre.

Dans le même temps on apprend aussi que le studio 4A Games souhaite réfléchir à un mode multijoueur qui selon certain fait pour l'instant défaut à cette très bonne saga.

Commençons par dire que nous entendons vos préoccupations. Nous ne considérons pas le multijoueur comme un exercice obligatoire telle une case à cocher, ou pour sauter sur une tendance ou un train en marche. En tant que créateurs, nous voulons explorer une expérience multijoueur qui a tout son sens dans l'univers Metro.

En d'autres termes, du multijoueur oui, mais de façon intelligente et pas uniquement pour faire "comme les autres". L'autre nouvelle concerne la version Next-Gen de Metro Exodus, qui prendra la forme d'une mise à jour gratuite pour tous.

Nous travaillons actuellement d'arrache-pied pour amener Metro Exodus sur Xbox Series X | S et PlayStation 5 l'année prochaine. Bien que nous ne puissions pas encore partager tous les détails, vous devez vous attendre à des améliorations majeures, notamment une fréquence d'images plus rapide, une résolution accrue, une réduction temps de chargement, et de superbes fonctionnalités de Ray Tracing rendues possibles par le nouveau matériel . Les nouvelles consoles sont incroyables et nous permettront d'offrir des améliorations visuelles et des performances uniquement possibles sur du matériel PC de pointe et des cartes compatibles RTX - jusqu'à présent. Nous sommes heureux de confirmer que ces versions améliorées seront également disponibles en tant que mise à niveau gratuite pour tous les propriétaires existants. Cela signifie que si vous possédez déjà Metro Exodus sur Xbox One ou PlayStation 4, que ce soit numériquement ou sur disque, vous pourrez passer gratuitement à cette version améliorée sur la prochaine génération sur consoles.

Voilà un ensemble de propos plein de sens et pas mal de bonnes nouvelles pour les fans de Metro. Vous pouvez retrouver notre test de Metro Exodus par ici si le jeu vous intéresse et que vous n'avez pas encore sauté le pas.