FIFA 21 arrive sur le Xbox Game Pass Ultimate dans quelques jours

À chaque fin de mois, c'est la même histoire : alors que nos finances fondent comme nos espoirs d'être un jour vaccinés, les joueurs les plus économes attendent avec une certaine fébrilité la liste des jeux du Xbox Game Pass. Et si cette dernière n'est pas encore connue, un poids lourd du milieu viendra bientôt siffler la fin de la récréation.

L'annonce émane directement du directeur marketing de la branche anglaise de Microsoft : FIFA 21 intègrera l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate dès le 6 mai prochain. C'est jeudi. Oui, ce jeudi :

We're pleased to announce FIFA 21 is coming to Xbox Game Pass Ultimate on May 6th



