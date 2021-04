FIFA 21 pousserait les joueurs à dépenser sur FUT, EA s'en défend

Les microtransactions dans les jeux Electronic Arts sont un sujet dont on parlera encore probablement dans plusieurs millénaires.

Dans un article publié ce lundi 26 avril 2021 par le média canadien CBC, on apprend par un "insider" désirant conserver son anonymat qu'Electronic Arts ne se contente pas de penser à la façon de garder toute l'attention du joueur. L'éditeur aurait, selon un document interne de 54 pages datant de l'été 2020 fourni par le lanceur d'alerte masqué, une véritable volonté de diriger les pratiquants de FIFA vers le lucratif mode FIFA Ultimate Team, ou FUT.

FUT est la pierre angulaire et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y amener les joueurs

Indiqué plus loin, sous le titre "toutes les routes mènent au FUT", le besoin de créer du teasing et des messages qui vont permettre de créer l'effervescence autour de ce mode et détourner des autres. On rappelle que FUT vous voit tenter de monter une équipe solide en ouvrant des packs de joueurs achetés avec la monnaie in-game ou de l'argent réel. Le hasard se mêle aux microtransactions et cela fait plusieurs années maintenant que la formule, très populaire et addictive, est dans le collimateur des autorités de plusieurs États. La limite avec le jeu d'argent semble bien franchie.

Après la polémique venue d'un YouTuber qui, il y a quelques semaines, a calculé l'argent et le temps nécessaire pour débloquer une équipe de rêve, voilà un nouveau caillou dans les chaussures à crampons d'Electronic Arts qui a souhaité réagir.

Nous ne poussons que les boundaries

L'éditeur a publié sur son site un droit de réponse à cet article de CBC en livrant des "faits" :

Nous recherchons toujours des opportunités de présenter plus de joueurs aux modes de nos jeux. Nos joueurs FIFA attendent un nouveau contenu qui rend le service passionnant, c'est donc une priorité constante pour nous.



Nous ne «poussons» pas les gens à dépenser dans nos jeux. Lorsque nous proposons ce choix, nous veillons à ne pas encourager les dépenses au détriment des gains dans le jeu, et la majorité des joueurs de la FIFA ne dépensent jamais d'argent pour des objets en jeu.



L'été est une période très active dans notre communauté FUT, et nous veillons à ce que davantage de notre nouveau contenu et des événements communautaires dans le jeu soient concentrés là-bas. Le nouveau contenu que nous introduisons tout au long de l'année comprend de nombreuses récompenses non monétisées. Les décisions de dépenser sont toujours entièrement facultatives.



Rien dans le document divulgué ne contredit cela en aucune façon - cela montre comment nous soutenons l'engagement dans notre jeu pendant la période estivale, pas les dépenses.



Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de fournir aux joueurs une expérience sûre et amusante.



Nous n'encourageons pas les jeunes joueurs à dépenser dans nos jeux et nous recommandons vivement l'utilisation des commandes familiales pour gérer le contenu auquel les enfants sont autorisés à accéder, leur capacité à passer dans les jeux et le temps qu'ils peuvent jouer. Notre plate-forme EA pour les jeux PC comprend également des comptes dédiés pour enfants et adolescents, afin que tous nos joueurs et leurs parents puissent faire des choix éclairés sur la façon dont ils jouent. Et des outils comme FIFA Playtime aident les joueurs à prendre le contrôle de leur façon de jouer, y compris la possibilité de définir des limites pour gérer leur engagement et leurs achats.

L'éditeur ajoute que plusieurs pays ont été dans son sens, affirmant que les loot boxes ne sont pas des jeux d'argent, et qu'une affaire récente a vu une cour fédérale américaine lui donner raisons, pour cause d'absence de valeur transférable dans le monde réel. En attendant, cela n'empêcherait pas des employés de revendre des joueurs rares pour des sommes intéressantes...

