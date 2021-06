TEST du kit MESH WiFi AX1800 de Deco : Comment vider votre portefeuille rapidement

Non, nous n'allons pas nous transformer en site d'essai de solutions réseau. Mais à l'heure actuelle, force est de constater qu'un réseau efficace peut nous permettre de mieux vivre un confinement... Que ce soit pour travailler à domicile ou pour jouer dans de bonnes conditions sans transformer son logement en Emmental (non, le gruyère n'a pas de trous). Ce kit de TP-Link de la gamme Deco pourrait bien vous donner une solution élégante et efficace. À la maison et même au boulot.

Promis, on ne va pas essayer de frigos ni de machines à laver, mais pouvoir jouer partout sans perdre sa connexion dans une zone d'ombre Wi-Fi, c'est tout de même confortable. Et puis on vous a vu hein, méditer pendant des heures dans une pièce de 2 m² en position assise...

Non, ce n'est pas une colonne de papier toilette, mais trois X20 empilés

Design sans fil

Le kit proposé aujourd'hui, est composé de trois répéteurs Wi-Fi X20 de chez TP-LINK. La marque chinoise, dont le matériel réseau est le coeur de métier depuis plus de 10 ans se fait discrète car elle n'est mentionnée qu'en petits caractères sur la base de la boite. La série DECO en revanche est affichée en gros et le X20 en est l'entrée de gamme. La nomenclature évoluant principalement en fonction des vitesses maximales prévues pour la transmission de données X20 pour 1,8 Gigabit, X60 pour le 3 et X90 pour le 6,6.



La première chose qui frappe, lorsqu'on ouvre le kit, c'est le design des boîtiers. Ces derniers ne ressemblent absolument pas aux grossières installations bardées d'antennes. Vous n'aurez pas à les cacher et ils passent facilement pour des enceintes sonores ou tout autre gadget pas trop moche et plus ou moins utile. Ca tombe plutôt bien, car pour maximiser leur efficacité, il vaut mieux les placer bien en évidence dans des endroits stratégiques.

Sur l'arrière de l'appareil, on trouve deux connectiques Ethernet pour relier directement des périphériques. Pour celui qui sera maître de tout le réseau, l'une d'entre elle est dédiée à la box Internet. Si on salue l'esthétique des X20, on peut regretter que leurs alimentations soient aussi disgracieuses. Elles sont moches et surtout très volumineuses, ce qui peut poser souci lorsqu'il faut les brancher sur des prises proches les unes des autres. Surtout qu'il semble qu'il y ait suffisamment de place dans les boîtiers pour y intégrer des alimentations, même amovibles.

Son design permet de le placer n'importe ou dans une maison sans qu'il fasse tache

Installation aérienne

Le kit étant destiné au grand public on espère qu'il sera facile à installer. Et de fait... c'est le cas comme le prouvent les sifflotements présents dans la vidéo jointe avec votre lecture. On branche le bazar, on télécharge l'application sur Smartphone et on se laisse guider. Il est à noter pour ceux qui auraient déjà du matériel TP-Link (une caméra par exemple), que l'application ne détecte pas un compte actif et écrase joyeusement le mot de passe existant. Cela vous aidera à comprendre plus vite que non, votre caméra n'a pas été hackée.

Le Kit est WPS friendly (aujourd'hui, le contraire serait étonnant) et les trois éléments se connectent facilement entre eux sans aucune intervention de l'utilisateur. L'interface de l'application Smartphone permet de monitorer tout cela de façon claire et facile à comprendre. La plupart des fonctions classiques s'y retrouvent, ainsi que d'autre options plus avancées pour ceux qui souhaitent tout reconfigurer à la main. Un seul boîtier a nécessité une remise à zéro afin d'effacer la configuration d'un précédent test.

Comme les répéteurs Atria que nous avons pu tester dernièrement, les Deco sont MESH. C'est à dire qu'il vont créer un réseau maillé et transparent avec un seul identifiant réseau pour tous vos appareils. Ainsi, vous n'avez pas à choisir vous même le point de connexion. Vous restez connecté avec le plus performant (le plus proche) sans aucune intervention supplémentaire.

L'interface logicielle de la gestion des modules est excellente

L'application qui change tout

Ce qui fait vraiment la différence ici, c'est l'application très complète pour que vous puissiez vraiment tout gérer dans votre réseau. L'installation et l'optimisation du réseau, ainsi que sa supervision passent par une interface utilisateur très aboutie et très claire.

La qualité de service peut être configurée selon l'appareil connecté. C'est le débit qui vous intéresse pour le streaming ? Pas de souci. C'est le ping qu'il faut privilégier ? Passez en mode gaming. De la même façon, vous pouvez monitorer et gérer les accès de façon individuelle, que ce soit en termes de sites autorisés ou de plages horaires. Quasi indispensable pour être serein avec les enfants.

Un périphérique inconnu se connecte sur votre réseau ? Vous êtes informé. Vous pensez avoir raté quelque chose ? Un petit tour dans le journal et vous aurez toute l'activité de votre réseau sous les yeux. C'est pratique, c'est rassurant.

Le principal défaut du Deco X20, c'est son prix. Car le débit de votre CB aussi est rapide. À un peu moins de 300€ le pack de trois appareils, vous êtes quasi certain de couvrir l'ensemble de votre logement (du premier à la cave dans l'environnement de test de cet article). Et ne pensez pas à en ajouter un de plus, car les modules hors pack sont proposés aux alentours des 160€. Peut-on se consoler en se disant que la qualité est à ce prix ?À vous de dire si le débit en vaut la chandelle.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE LUXE EN MATIERE DE RÉPETITION WI-FI Bien sûr, les X20 font la même chose que la plupart des répéteurs WiFi que vous trouverez sur le marché. Si votre but est juste d'avoir quelque chose de fonctionnel pour regarder Netflix aux toilettes du jardin, vous n'aurez pas besoin de ce genre de kit. En revanche, si vous voulez monter en gamme et couvrir une grande surface en contrôlant absolument tout sur votre réseau de façon intuitive, vous avez pingé la bonne IP. Une utilisation professionnelle est même envisageable pour un commerce ou une profession libérale (oui, tout le monde joue, mais travaille aussi pour payer ses jeux). Il faut voir le Kit AX1800 comme un investissement sur le long terme. Si ce n'est pas le cas, l'addition vous sera bien trop douloureuse.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un design qui fait oublier que c'est un répéteur WiFi

Les performances réseau

L'interface de gestion simple, claire et complète

la possibilité de configurer le réseau selon le type d'utilisation La taille des transformateurs abusée

Le prix