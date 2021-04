TEST du kit WiFi ATRIA Mesh Home Kit 1200 : Jouer partout sans fil

Impossible aujourd'hui de se passer d'internet. Mais il n'est pas toujours possible d'en bénéficier dans les meilleures conditions partout dans son logement. Si vous ne pouvez pas faire des trous partout pour vous monter un réseau filaire digne de feu les webcafés (oui, c'était un autre millénaire), il vous faudra trouver une solution sans fil acceptable. Comme un répéteur WiFi. Le Strong ATRIA Mesh 1200 pourrait vous y aider.

Vous ne connaissez pas Strong ? C'est normal. La gamme réseau de la marque chinoise (faisant partie en réalité de Skyworth) s'est d'abord développée pour fabriquer et distribuer des TV et des "décodeurs" smart TV ou Android TV. C'est dans cet esprit que le secteur de la communication sans fil s'est également développé... Puisque pour que vos TV connectées puissent fonctionner correctement, il faut qu'elles soient BIEN connectées. Cela tombe bien, une bonne connexion, c'est aussi ce qu'apprécient les joueurs.

Les LED en façade renseignent sur le statut du bidule

Branche et joue

Orienté très grand public l'ATRIA 1200 est proposé en kit avec deux éléments de répétition/routage qu'on peut indifféremment brancher à la source de connexion internet (votre box). Pas besoin de se prendre la tête avec un module maître et d'autres esclaves, il suffit de brancher un câble Ethernet au séant de votre box et c'est parti en deux pressions de boutons.

La manoeuvre fonctionne bien, ainsi que la remise à zéro à l'aide du bouton accessible avec un cure dent ou un outil fin (l'âge fait parfois oublier les mots de passe...). Une fois la connexion initiale établie, vous pouvez utiliser l'application smartphone pour configurer un tantinet votre réseau et lui attribuer un nom un peu moins barbare. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour gérer vos IP si vous aimez vous faire un réseau propre. On apprécie aussi la petite option sympa pour couper les LED la nuit et éviter d'avoir un sapin de noël dans la pièce. La plupart des gens laisseront les paramètres de base et ce sera très bien comme cela.

Si vous souhaitez accéder à l'ATRIA depuis l'interface web, il faudra en revanche y brancher directement votre machine. L'interface est correctement traduite (si vous avez droit à une magnifique vidéo en allemand dans l'introduction de ce test, la marque fabrique évidement à Shenzen) et ne fait pas cheap. C'est clair et propre.

Le slot 3 est destiné à recevoir la connexion internet, les deux autres à la distribuer en filaire au besoin

Des boîtiers de MESH

La technologie s'installe maintenant depuis quelques années et rend l'utilisation des répéteurs WiFi beaucoup plus simple et intuitive. Le MESH, ou "filet" en anglais, c'est une architecture où tous vos appareils sont connectés les uns aux autres sans hiérarchie centrale. Chaque noeud du filet est un point de connexion et les informations sont relayées dans les deux sens depuis le terminal vers le réseau. Si un point vient à tomber ou se trouve trop éloigné, vous vous connectez de façon transparente à celui qui est encore disponible ou dont le signal est le plus fort.

Autrefois réservé aux entreprises, ou à ceux qui savaient aller bidouiller un peu les paramètres de leur réseau, cette topologie se démocratise. Ainsi, vous n'avez chez vous qu'un seul réseau d'extension visible (pas 20 points où il faut se connecter manuellement), et vos appareils se connectent à celui qui sera le plus performant. Les résultats sont probants. Grâce aux antennes 2,4 ou 5G, cela passe bien que l'on se trouve à côté de la box ou un étage au dessus (voici le débit de référence de la box utilisée à ce moment précis). Un boîtier couvre environ 100m² et vous pouvez en avoir 6 en tout. Ici encore, l'interface vous permet de visualiser tout cela et de contrôler l'intensité des signaux pour les placer de façon optimale.

Le kit de démarrage en comprend deux et si vous avez vraiment une grande surface à couvrir (ou beaucoup d'absorption d'ondes dans vos murs) il vaut mieux en prendre de suite un autre, plutôt que d'acheter les appareils à l'unité. Le kit est en effet à 70€ alors que l'unité vous demande de débourser 40€.

Avec l'ATRIA 1200, Strong propose un produit sans fioritures et sans défauts majeurs. Il conviendra à la plupart des usages à moins que vous ne cherchiez évidement à obtenir des performances de la NASA. Auquel cas ce n'est sans doute pas le WiFi qui vous intéresse le plus.

EN RÉSUMÉ ETENDRE SON RESEAU EN TOUTE SIMPLICITE Le kit ATRIA 1200 est une façon rapide et facile d'obtenir une extension WiFi efficace. S'il n'est clairement pas à la pointe de la technologie, le travail est bien fait, le service rendu conforme aux prétentions affichées dans les caractéristiques. On apprécie tout particulièrement la simplicité et la clarté de l'interface de gestion qui ne fera pas trop peur aux novices en la matière. Une fois que vous aurez configuré tout cela correctement, vous n'aurez de toute manière plus de raisons d'aller y mettre les pieds et vous oublierez tout cela en utilisant votre WiFi comme si ne rien n'était.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Discret dans votre intérieur.

Très facile d'installation

Interface bien traduite et claire

Un câble Ethernet fourni dans la boîte Pas de notice papier extensive