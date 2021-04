The Last of Us 3 : Les grandes lignes du scénario déjà écrites selon Neil Druckmann mais...

Le succès critique et commercial de la série The Last of Us jusqu'à présent pousse à imaginer que Sony ne va pas en rester sur The Last of Us Part II. Et si une rumeur sérieuse évoque la mise en chantier d'un remake du premier épisode, les auteurs de la série ont quant à eux déjà le regard tourné vers l'avenir.

Si Naughty Dog, et surtout Sony Interactive Entertainment, en avaient décidé ainsi, The Last of Us Part II aurait pu servir de conclusion à la saga imaginée par le studio californien. Les scénaristes derrière les mésaventures d'Ellie, Joel et Abby ont cependant d'autres histoires se déroulant dans le triste univers de The Last of Us Part II à raconter.

Non contents d'avoir d'autres histoires à raconter, ils ont déjà commencé à les écrire. Alors qu'il était récemment l'invité du podcast Script Apart, Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog et accessoirement co-auteur et co-réalisateur de The Last of Us Part II, a révélé qu'ils avaient déjà une idée de l'histoire de The Last of Us Part III.

Il tient cependant à préciser que la production du jeu n'a pour l'instant pas été lancée (propos relayés par le site américain IGN) :

Je ne suis pas certain de ce que j'ai envie de révéler. Halley Gross (la co-scénariste de TLOU Part II, ndlr) et moi avons écrit les grandes lignes d'une histoire (d'un jeu) que nous ne sommes pas en train de développer mais qui, je l'espère, pourra un jour voir le jour. Cette histoire explore un peu ce qui se passe après ce jeu (The Last of Us Part II, ndlr). Nous verrons bien.

Neil Druckmann affirme à ce propos qu'officiellement, Naughty Dog n'a pas encore déterminé l'identité de son prochain projet :

Après avoir terminé un de nos gros titres, nous prenons beaucoup de temps pour explorer différentes idées. Qu'il s'agisse de The Last of Us III, de quelque chose de nouveau, ou d'une vieille série sur laquelle nous voulons revenir.

What's next?

À l'heure où sont écrites ces lignes, le mystère reste entier concernant les plans de Naughty Dog. Il est avéré que le studio de Sony recrute à tour de bras depuis des mois. Et selon des offres d'emploi récentes, il apparaît qu'un des projets du studio comporte une partie multijoueur.

À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si cette dernière est liée à un tout nouveau titre ou à une éventuelle version PS5 de The Last of Us Part II. De son côté, Neil Druckmann s'est contenté de dire que Naughty Dog travaille actuellement sur quelque chose de "super cool."

Pour rappel, de récentes rumeurs affirment que Naughty Dog planche en ce moment sur un remake PS5 de The Last of Us. Quoi qu'il en soit, si The Last of Us 3 il y a un jour, et il serait surprenant que cela ne se fasse pas, sa sortie ne devrait pas intervenir avant plusieurs années.

Que pensez-vous des déclarations de Neil Druckmann ? Cela vous étonne-t-il qu'une ébauche d'histoire de The Last of Us III existe déjà ? Que pourrait/devrait raconter le jeu selon vous ? Quel sera le prochain jeu de Naughty Dog à votre avis ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.