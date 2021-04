The Last of Us : La série télévisée a son Tommy

Pas encore en tournage mais ne disparaissant jamais vraiment de l'actualité, l'adaptation sur petit écran de la bombe post-apo de Naughty Dog revient avec du concret. Un nom et un visage pour un personnage d'importance.

Gabriel Luna incarnera Tommy Miller dans la série The Last of Us. L'acteur et producteur américain âgé de 38 ans rejoint Pedro Pascal et Bella Ramsey, dont on sait depuis plusieurs semaines qu'ils seront Joel et Ellie pour ce feuilleton HBO. Il est principalement connu pour avoir campé Robbie Reyes, aka Ghost Rider dans la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D..

L'intéressé a partagé sa joie sur Twitter suite à l'annonce, effectuée sur le site Deadline :

Proud to join Craig Mazin, @Neil_Druckmann, Carolyn Strauss and the folks at @HBO on The Last of Us. I have so much love for the work done by @PedroPascal1 and @BellaRamsey and I'm excited to go on this adventure with them as Tommy. "Endure and Survive". #TheLastofUs #HBO https://t.co/F10V3JkoPD - Gabriel Luna (@IamGabrielLuna) April 15, 2021

Fier de rejoindre Craig Mazin, Neil Druckmann , Carolyn Strauss et les gens de HBO sur The Last of Us. J'ai tellement d'amour pour le travail accompli par Pedro Pascal et Bella Ramsey et je suis ravi de partir dans cette aventure avec eux en tant que Tommy. «Endurer et survivre».

Tommy est le jeune frère de Joel. Un personnage récurrent que l'on croise dans les premières minutes du jeu original.