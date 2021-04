The Last of Us : Bloomberg révèle l'existence mouvementée d'un remake prévu sur PS5

Alors que l'industrie du jeu vidéo n'en finit plus de grossir, les capitaines d'industrie semblent peu à peu développer une aversion au risque qui pourrait frôler l'obsession, et capitalisent désormais sur l'exercice plus calibré du remake. Un article de Bloomberg lève aujourd'hui le voile sur les nouvelles pratiques en cours du côté de chez Sony, qui continue de miser sur des refontes tous azimuts.

Le scoop du jour nous vient une nouvelle fois du toujours très informé Jason Schreier, qui lève d'un coup d'un seul le voile sur l'existence d'un remake de The Last of Us destiné à sortir sur PlayStation 5, mais dont l'histoire aux faux airs de feuilleton mettent en lumière la nouvelle stratégie du constructeur, qui entend désormais donner la priorité aux plus gros studios, comme l'illustrait bien tristement le démembrement en règle de Japan Studio.

The Last of USD

L'histoire commence en 2018, alors que le fondateur du Visual Arts Service Group, Michael Mumbauer estime qu'il est temps de monter en gamme. Sa structure, qui aide régulièrement les studios first party à terminer leurs jeux, décide de réunir une trentaine de personnes afin de former une nouvelle entité, et de plancher sur une nouvelle licence. Devant le risque de l'inconnu et les sommes nécessaires à la mise en route d'un tel chantier, ils se ravisent, et optent pour un remake d'Uncharted : Drake's Fortune, mais le jeu d'action sorti en 2007 demanderait un gros travail de refonte.

L'équipe de Mumbauer jette alors son dévolu sur l'autre succès de Naughty Dog, The Last of Us, non sans espérer pouvoir ensuite s'attaquer au premier épisode des aventures de Nathan Drake.

Projet de code T1X

Le projet prend le nom de code T1X, et le petit studio présente au tout nouveau patron des PlayStation Worldwide Studio une première version de son remake en novembre 2019. Hermen Hulst, l'ancien dirigeant de Guerilla Games, n'est pas impressionné, et s'étonne du budget conséquent de ce remake, supérieur au reste de la production. L'équipe de Mumbauer est alors priée de mettre en pause son travail, pour donner un coup de main à Naughty Dog, qui espère alors boucler The Last of Us Part II pour 2019.

Une fois les aventures d'Ellie terminées, de plus en plus d'employés de Naughty Dog prennent part au projet T1X, et les rôles s'inversent peu à peu, jusqu'à ce que Visual Arts Service Group ne redevienne un studio de soutien perdant ainsi le contrôle sur le projet. Selon les informations de Schreier, les principaux membres auraient quitté le projet, qui serait donc actuellement entre les mains de Naughty Dog, et prévu sur PlayStation 5.

Que pensez-vous de la pertinence d'un remake de The Last of Us ? La nouvelle stratégie de Sony est-elle de nature à vous inquiéter ? Faites-nous part de vos envies de nouveautés dans les commentaires ci-dessous.