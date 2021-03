FIFA Ultimate Team : Electronic Arts confirme l'existence de comptes internes compromis

Alerté il y a quelques jours de pratiques frauduleuses qui pourraient être le fait d'un ou plusieurs de ses employés, Electronic Arts avait annoncé enquêter. Les premiers éléments indiquent qu'il y a bien quelque chose de pourri au royaume des loot boxes.

Les allégations sont sérieuses : de la revente de cartes FUT à des prix aussi important que leur rareté. Et le ton de l'éditeur de FIFA 21 ne l'est pas moins, dans son communiqué faisant suite à des premières investigations.

Il semble qu'un ou plusieurs comptes EA, qui ont été compromis ou utilisés de manière inappropriée par une personne de chez EA, ont directement droit à des éléments sur des comptes individuels.



Alors qu'une enquête complète est en cours, nous voulions partager une mise à jour sur le problème, y compris ce que nous avons appris à ce jour, un aperçu du processus d'octroi de contenu FUT et les mesures que nous prenons pour résoudre ce problème grave. Le comportement allégué est inacceptable et nous ne tolérons en aucun cas l'octroi ou l'achat d'articles de joueur en échange d'argent. Cette pratique va à l'encontre de l'intégrité concurrentielle du jeu, constitue une violation du contrat d'utilisation d'EA et n'est pas quelque chose que nous tolérons. Nous n'autorisons pas le commerce ou la vente d'articles en dehors de notre jeu pour de nombreuses raisons, notamment parce que cela créerait des conditions de jeu inégales pour notre communauté.



Notre enquête initiale montre une activité douteuse impliquant un très petit nombre de comptes et d'articles. Bien que ce ne soit pas un grand nombre, si ces allégations sont avérées, cette activité est inacceptable. Nous tenons à remercier nos membres dévoués de la communauté d'avoir porté la question à notre attention si rapidement.



Ensuite, soyons clairs sur ce qui va se passer maintenant. Une fois notre enquête terminée, nous prendrons des mesures contre tout employé qui s'est livré à cette activité. Tous les objets accordés par le biais de cette activité illicite seront supprimés de l'écosystème FUT et EA bannira définitivement tout joueur connu pour avoir acquis du contenu par ces moyens.

Rappelant qu'il existe des octrois de contenu pour réparer une erreur, permettre un test ou pour récompenser des partenaires, EA explique que ce processus est pour l'heure suspendu, que l'enquête suit son cours et que la communauté sera bien entendu prévenue de ses avancées. Ceci sent le carton rouge à plein nez.

