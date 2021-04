Days Gone arrive le mois prochain sur PC avec du 21:9 et de la 4K, la vidéo

Alors que l'on sait désormais que nous ne sommes pas prêts de recroiser la route de Deacon St. John, Days Gone s'apprête tout de même à prendre la prochaine sortie, et à débouler sur PC, comme l'exige la nouvelle tradition mise en place par Sony.

Et parce qu'il est de bon ton de se faire pardonner lorsque l'on accuse un certain retard, le constructeur plus si japonais déroule aujourd'hui le tapis rouge aux PCistes désireux de génocider une nouvelle fois l'Amérique du Nord, et leur promet donc monts et merveilles, entre détails techniques et rattrapage de DLCs.

Demain est un autre jour parti

À l'instar d'un certain Death Stranding, Days Gone profitera d'une compatibilité avec des écrans larges jusqu'à 21:9, histoire de repérer les hordes sans avoir à effectuer une sortie de route, d'un framerate débloqué mais aussi de fonctionnalités d'affichage personnalisables, histoire de se tailler une expérience sur-mesure, au moins visuellement. Comme le veut notre époque propice aux publications tous azimuts, le mode Photo profitera lui aussi d'une résolution réhaussée. L'horreur est-elle vraiment plus supportable en 4K ?

Bien entendu, cette version PC plus bi-fluorée profitera de commandes compatibles avec le combo clavier-souris, cette bonne vieille DualShock 4, mais aussi les manettes de la concurrence. Oui oui : même la manette Steam. C'est fou.

L'attente ne sera plus très longue, puisque Sony en a profité pour dévoiler que Days Gone arrivera sur PC le 18 mai prochain, ce qui vous laisse éventuellement le temps de vous équiper. Profitez-en, puisque Jason Schreier nous expliquait il y a quelques jours pourquoi il n'y aurait pas de Days Gone 2. Du moins pas tout de suite...

RAppelons à toutes fins utiles les configurations PC récemment dévoilées :

Configuration minimum

OS : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core [email protected] ou AMD FX [email protected]

Memoire : 16 GB RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ou AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX : Version 11

Stockage : 70 GB d'espace libre

Notes : SSD et 16 GB de RAM recommandés

Configuration recommandée