Days Gone : Premières images, détails et configurations pour la version PC

Nous l'avons appris ce mardi 23 février, après Horizon Zero Dawn, un autre titre des PlayStation Studios va faire le chemin vers la Master Race d'ici quelques semaines. Et grâce à la magie d'Internet, on en apprend plus sur ce portage.

La version PC de Days Gone sera disponible au printemps, expliquait hier le patron de PlayStation Jim Ryan, qui annonçait également que d'autres jeux maison suivraient. Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que la page Steam soit activée, permettant, entre autres de découvrir les premières captures d'écran (dans notre galerie d'images ci-dessous).

Deacon pas Manu

Disponible sur PS4 depuis le 26 avril 2019, Days Gone proposera sur PC ce qu'on attend de lui, à commencer par des graphismes améliorés, avec un meilleur niveau de détails, un champ de vision et une distance d'affichage plus importants. Vous pourrez aussi compter, et ceux qui connaissent l'original ne peuvent qu'apprécier, d'un frame rate débloqué, ainsi que d'une compatibilité avec les écrans ultra-wide, histoire de bien voir venir une horde.

Cette version des aventures du biker Deacon St John dans un Oregon rempli d'infectés comprendra le New Game Plus, le mode Surive, le Challenge Mode et des skins pour la mobilette personnalisable du héros.

Enfin, histoire que vous vous prépariez, les configurations ont aussi été partagées :

Configuration minimum

OS : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core [email protected] ou AMD FX [email protected]

Memoire : 16 GB RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ou AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX : Version 11

Stockage : 70 GB d'espace libre

Notes : SSD et 16 GB de RAM recommandés

Configuration recommandée