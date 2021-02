Days Gone et toute une "liste" de jeux PlayStation arrivent sur PC, Jim Ryan le justifie

Sony n'avait pas de State of Play à diffuser aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché le constructeur japonais d'envoyer la sauce. En plus d'annoncer celui que l'on surnomme PlayStation VR 2 et révéler que Gran Turismo ne sortira pas à la date prévue initialement, PlayStation a également indiqué qu'il va renforcer sa présence sur PC.

Comme nous vous l'avons indiqué plus tôt aujourd'hui, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment (SIE) a récemment accordé une interview au site du magazine GQ au cours de laquelle il fait des révélations concernant les plans de SIE. En introduction de cet article, GQ révèle que Sony va commercialiser une version PC de Days Gone au printemps prochain (information confirmée par Bend Studio dans la foulée). Et le titre du studio américain de Sony n'est selon l'article que le premier jeu PlayStation d'une "liste" à paraître sur PC.

Interrogé par GQ au sujet de ce qui a changé dans la politique du constructeur japonais vis-à-vis de la sortie de ses jeux sur PC, Jim Ryan explique qu'il s'agit d'une opportunité pour les studios de Sony de présenter leurs jeux à un plus vaste public. Sans surprise, il indique également que les coûts de développement des jeux n'ont cessé d'augmenter au cours de la dernière génération. Par conséquent, Sony est désormais moins réticent à l'idée de mettre ses jeux à disposition des joueurs qui ne possèdent pas de console.

La communauté PlayStation a bien réagi

Dans l'interview accordée à GQ, le président de SIE explique également en quoi la sortie de Horizon Zero Dawn sur PC et la réaction des joueurs PlayStation à cette dernière les ont confortés vis-à-vis de cette nouvelle stratégie :

Nous avons évalué l'exercice de deux manières. En ce qui concerne le résultat commercial de l'activité d'édition du jeu sur PC, il apparaît que les gens l'ont apprécié et l'ont acheté. Nous avons également évalué la situation du point de vue de l'opinion de la communauté PlayStation à son sujet. Et il n'y a pas eu de réaction adverse massive. Nous allons donc continuer d'avancer dans cette direction. Il est intéressant de voir que Jim Ryan met ici en avant l'importance accordée aux réactions des utilisateurs de consoles PlayStation à cette nouvelle stratégie. Et même si certains ont clairement exprimé leur mécontentement face à l'arrivée de "leurs" exclusivités sur une autre plate-forme, ils étaient de toute évidence minoritaires.

L'arrivée d'autres jeux First Party PlayStation sur PC est donc actée. Il ne reste qu'à découvrir de quels titres il s'agit. Jim Ryan mettant en avant la qualité des titres développés par les studios de Sony pendant la seconde moitié de la génération PS4, il est possible de s'attendre à ce que Sony pioche dans les jeux PS4 de ces dernières années.

