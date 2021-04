Days Gone 2 : Sony aurait refusé une suite à Bend Studio

À l'été 2016, du temps où s'organisait sans peine un célèbre rassemblement californien, Sony levait le voile sur une toute nouvelle licence à base de zombis, de bikers, et de hordes sauvages. Malheureusement pour Bend Studio, Days Gone ne semble pas plus avoir marqué les joueurs que son éditeur.

Plus tôt dans la journée, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier dévoilait l'existence d'un remake de The Last of Us destiné à sortir sur PlayStation 5. Mais son article au ton un rien accusateur semblait également sceller le destin des aventures de Deacon St. John.

Un jour d'allégresse, et dix de tristesse

Après avoir décliné pendant bien trop longtemps la licence Syphon Filter sur les différentes itérations de la PlayStation et adapté celle d'Uncharted sur PS Vita, Bend Studio renouait avec la nouveauté en 2019, grâce à Days Gone, qui ne devrait pas connaître de suite, à leur grand dam, puisque Chris Reese exprimait publiquement son envie en novembre 2019. Un, an plus tard, les deux réalisateurs Jeff Ross et John Garvin annonçaient d'ailleurs leur départ.

Selon les informations recueillies par Schreier, les responsables du studio de l'Oregon auraient récemment tenté de proposer une suite à Sony, sans succès. Malgré cinq récompenses et un développement rentabilisé, l'accueil mitigé du public (et de notre Rami national) n'a pas donné envie au constructeur de se lancer dans la mise en branle d'une suite. Les chiffres de vente officiels n'ont d'ailleurs jamais été rendus publics, CQFD.

Rififi chez Naughty

La perspective d'un éventuel Days Gone 2 semble donc pour le moment enterrée, d'autant plus qu'une partie de l'équipe aurait entre temps été priée de donner un coup de main à un autre chantier, celui d'un nouvel épisode d'Uncharted. Mécontent de la situation, les responsables de Bend ont ensuite demandé à être retirés du projet, craignant d'être absorbés par Naughty Dog, et travailleraient aujourd'hui sur un nouveau titre. Mais pas Days Gone 2, donc. Et entre nous, est-ce si grave ? Comme souvent, la réponse nous est apportée par Leonard Nimoy.

De son côté, la version PC de Days Gone est toujours attendue pour le printemps 2021.