TEST de la webcam AVerMedia PW315 : Simple et performante

Troisième confinement et les besoins en matériel informatique continuent de se faire sentir. En particulier pour tout ce qui concerne les possibilités de communication. En l'occurrence, voir et être vu avec des webcam de plus en plus performantes. Qu'il s'agisse de visioconférence ou de streaming pour montrer vos plus belles (ou plus affreuses) parties. In fine, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de simple et qui fonctionne. C'est probablement ce que propose la Webcam PW315 de chez AVerMedia.

Depuis de nombreuses années maintenant, AVerMedia s'est imposé comme un acteur qui compte dans le paysage du streaming et de la capture vidéo. Les créateurs de contenus se sont tous demandés à un moment où à un autre s'ils n'allaient pas se tourner vers la marque taiwanaise pour s'équiper. Une question valable aussi pour cette webcam.

Le style de la caméra est classique

La simplicité

Razer a récemment fait l'objet de notre attention avec sa webcam ronde et volumineuse. Avec la PW315, on retrouve une forme plus classique s'approchant de ce qui se fait chez Logitech. Elle s'intègre très bien à un moniteur en utilisant un système d'accroche conventionnel. Sans être aussi versatile que la Razer Kiyo Pro, elle peut néanmoins aussi être placée sur un trépied, ou simplement se voir posée sur une surface plane. AVerMedia semble même avoir pensé à une utilisation "studio" afin que vous puissiez proposer plusieurs angles avec plusieurs caméras.

La connectique est classique avec un câble USB 2.0 d'un mètre cinquante. Malheureusement ce dernier n'est pas amovible côté camera. Il faudra donc veiller à ne pas le malmener et considérer le périphérique pour une utilisation plutôt sédentaire. Sur la face avant, on retrouve un objectif centré de 2MP capable de fournir de la HD à 60FPS. C'est largement suffisant pour une webcam. le champ de vision de 95,8° est très large et surtout sans déformation sur les bords. Pour revenir une dernière fois à la Razer Kiyo Pro, c'est un avantage certain, car cette dernière déformait très largement les bords d'image.

Un obturateur physique manuel permet d'assurer votre intimité, l'activité de la caméra étant figurée par l'allumage d'une LED bleue. Sur les côtés se trouvent les micros pour un enregistrement stéréo, ce qui est un plus pour l'immersion, que vous soyez en conférence ou en streaming avec un voisin.

L'installation de la caméra est on ne peut plus simple et surtout elle est bien documentée sur le site AVerMedia. On ne vous impose pas l'utilisation d'un pilote tiers et on vous explique comment profiter de la caméra avec les options de base que propose Windows 10.

Avec recadrage automatique

Avec ou sans pilote

Le pilote spécifique pour la PW315 s'appelle le CamEngine. Très clair et très simple, il vous permet de régler finement l'image, de la lisser, de la recentrer et également d'avoir quelques aides au cadrage en mobilisation les ressources de votre machine. Notamment avec l'ePTZ qui va s'occuper de gérer le cadrage et le zoom sur votre auguste personne. À chaque option que vous cochez, vous êtes prévenus des ressources processeur que vous risquez d'obérer. C'est toujours limpide.

Comme il est possible de l'utiliser dans plusieurs situations, vous pouvez également bénéficier grâce à cette petite suite logicielle de préréglages. Par exemple de quoi vous ajouter quelques effets style Snapchat (qui fonctionnent même si vous êtes plusieurs devant la caméra), ou plutôt rester sobre pour les réunions de travail. De la même manière, vous pouvez choisir la configuration la moins gourmande en ressource pour favoriser le jeu à streamer si vous n'y êtes qu'en vignette.

La qualité sera en fonction de l'éclairage de votre pièce et il subsiste un "bruit" à l'image constant qui rappelle que nous sommes bien sur une webcam et non sur un appareil photo, ou un système de prise de vue plus élaboré, mais aussi largement plus coûteux. Presque deux fois moins cher qu'une Kiyo Pro, la 315 s'en sort plutôt bien en basse lumières. Avec un effort pour la passer sous les 100€ elle aurait certainement remporté les suffrages d'un grand nombre de streamers, mais elle reste très bien placée si vous envisagez ce genre d'achat.

AU-DESSUS DU LOT, EN-DESSOUS DU PRIX La PW315 est une excellente surprise. Sa communication est sobre, elle n'en fait pas des tonnes, son look est passe-partout et sans doute moins travaillé que la concurrence, mais elle fait le job ! Le logiciel tiers ne fait pas partie d'une usine à gaz et il est à la fois clair, simple et efficace. Le prix plus contenu pour une qualité très honorable pourrait même vous inciter à en prendre plusieurs pour proposer du multi-angle dans vos diffusions.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : La simplicité de mise en oeuvre

le système d'accroche versatile

Le prix (allez encore un effort pour passer les 100€ !)

Un grand angle sans déformations Le câble USB soudé au boîtier

Du bruit à l'image (peu gênant si on est pas en plein écran)