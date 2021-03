TEST du N30 Arcade Stick de chez 8BitDo : Bon marché, mais pas low-cost

Trois ans après la sortie de son premier arcade stick, 8BitDo remet en quelque sorte le couvert. Le fabricant distribue une nouvelle version toujours aussi rétro, mais moins typée NES. Il ajoute la connexion sans-fil 2,4 GHz aux modes Bluetooth / filaire et si le prix gonfle sensiblement, il reste sous la barre symbolique des 100 euros.

8BitDo n'est sans doute pas la marque la plus connue des joueurs, mais ses nombreux périphériques rétro lui ont permis de se forger une belle petite réputation, notamment auprès des fans de rétrogaming. On a ainsi pu retrouver des manettes techniquement très modernes mais qui s'inspirent ici du design du pad SNES, là de celui de la manette Megadrive. Sans reprendre réellement le design du NES Advantage, le NES 30 Arcade Stick était un produit inspiré par la fameuse console de Nintendo qu'8BitDo a distribué entre 2017 et 2019. Remisé au placard, il est aujourd'hui remplacé par le N30 Arcade Stick, un modèle plus complet, plus ambitieux, mais plus cher aussi.

Bien lourd, bien stable et plutôt « compact »

Quelques semaines seulement après le test de l'EGO Arcade Stick signé Mad Catz, voici que nous passons en revue un autre de ces imposants contrôleurs... Encore que, le N30 Arcade Stick n'est justement pas aussi imposant que l'on pourrait le croire. Sans être aussi compact que le Fightstick Mini d'Hori ou l'ancien Alpha Fightstick de Mad Catz, il reste « modeste » avec ses 30 centimètres de long pour 20 de large. De telles dimensions autorisent l'utilisation du stick sur les cuisses, mais également la pose sur un bureau ou un coin de table sans monopoliser trop d'espace.

8BitDo a en revanche bien compris qu'il ne fallait pas lésiner avec la stabilité et son nouveau produit est encore plus lourd que son NES 30 Arcade Stick. Les 2,76 kilogrammes de l'EGO Arcade Stick ne sont certes pas dépassés, mais avec 2,1 kg sur la balance, la bête reste bien en place. Pour parvenir à un tel poids, 8BitDo a simplement placé une large plaque de métal au fond du boîtier. Il est d'ailleurs très simple d'aller la voir puisque, nous y reviendrons, le stick s'ouvre sans grande difficulté, en retirant un ensemble de six vis au format Torx. Mad Catz fait mieux côté simplicité d'usage, mais ça reste très jouable.

Dedans avec les miens

Avant d'ouvrir la bête, il nous faut en décrire l'extérieur. Comme à son habitude, 8BitDo fait un large usage des plastiques, matériau rarement considéré comme « noble », mais qui a l'avantage de réduire sensiblement les coûts. Les finitions sont parfaites et à aucun moment, nous n'avons l'impression d'un produit au rabais... malgré un coût finalement très mesuré pour un tel produit. 8BitDo dispose logiquement deux rangées de quatre boutons « principaux » sur le dessus du plateau : ils sont rouges. Deux autres boutons - P1 et P2 - se trouvent dans le coin supérieur droit : ils sont noirs.

Bien sûr, sur la gauche du contrôleur, on retrouve le stick de hauteur standard pour un produit de ce type - un tout petit peu moins de 6 centimètres - et qui se termine par une boule. Un petit regret cependant : 8BitDo ne propose aucune « poire » pour remplacer la boule si d'aventure celle-ci n'a pas votre préférence. Plus spécifique, le constructeur a ménagé un coin supérieur gauche particulier : on y trouve le commutateur de sélection Switch / PC et un bouton pour choisir la fonction du stick (stick de gauche, stick de droite ou D-pad). Bien vu.

8BitDo propose un bouton pour l'appairage du N30 ainsi qu'un bouton « turbo » et un « home ». Enfin, un ensemble de LED matérialise l'activité Bluetooth, un bouton permet de choisir le mode sans-fil (Bluetooth donc ou 2,4 GHz) et les choses se terminent avec les deux boutons « start » / « select ». Notons que le sans-fil est l'un des atouts de ce produit qui peut fonctionner en filaire ou en Bluetooth, mais aussi en 2,4 GHz pour une meilleure réactivité sur PC. Cela passe par un dongle qui se range dans le corps du stick. Dommage en revanche, le câble n'a pas, lui, de compartiment dédié.

Efficace, précis... et aisément modifiable

Malgré cette variété de connexion, le N30 Arcade Stick n'est pas si polyvalent que ça : il fonctionne très bien sur PC ou sur Switch, mais aucune autre console ne peut l'exploiter. La connexion filaire ne pose évidemment aucun problème avec à la clé une compatibilité X-Input aussi bien que D-Input. Côté Bluetooth ou 2,4 GHz, il n'y a pas plus à se plaindre : l'appairage est pour ainsi dire immédiat et nous n'avons pas à déplorer de déconnexion intempestive ou de lag particulier. Ça marche vite et bien sur toutes les plateformes prévues par 8BitDo.

Un constructeur qui propose un logiciel de configuration - baptisé « Ultimate » excusez la modestie - réservé aux utilisateurs Windows. Doté d'une interface aussi claire qu'elle est fonctionnelle, le programme permet de configurer à peu près tout ce que l'on peut souhaiter sur un tel contrôleur. Il est à noter que pour ce paramétrage, il est nécessaire de connecter la bête en USB. Là où les choses deviennent très chouettes c'est qu'on peut configurer les contrôles pour tous les modes opératoires et donc régler les commandes Switch sans affecter celles du mode X-Input.

Des macros peuvent aussi être enregistrées, mais attention en revanche, il ne semble pas question de pouvoir enregistrés plusieurs profils pour un même mode opératoire... en tout cas, nous n'avons rien trouvé de tel. Au-delà du strict aspect logiciel, il est maintenant plus que temps de se pencher sur les qualités « techniques » de ce N30 Arcade Stick qui ne saurait évidemment se comparer aux cadors de la catégorie, n'oublions pas qu'il est facturé moins de 100 euros. De fait, il n'est pas question de retrouver des composants Sanwa à l'intérieur.

Entre la poire et le fromage

Pour autant, le stick répond parfaitement aux sollicitations du joueur. Le retour à la position centrale est irréprochable et aucune zone morte n'est à déplorer... au moins sur nos trois semaines de test. Nous avons une petite préférence pour les sticks « poire », mais la boule fait le job et la restrictor gate de forme carrée ne pose guère de problème. Les boutons sont un peu moins réjouissants. Là encore, il n'y a pas de quoi crier au scandale compte tenu du tarif demandé, mais on les aurait souhaités un peu plus réactifs, avec plus de répondant.

Cependant, là où 8BitDo fait très fort c'est que conformément à sa promesse, le N30 Arcade Stick est effectivement très facilement modifiable. Nous l'avons dit, l'ouverture est assez simple, avec six vis Torx à retirer, mais il n'est pas plus compliqué de remplacer le stick par un modèle Sanwa, de troquer la boule pour une poire ou de changer la restrictor gate. Même topo pour les boutons qui sont de dimension standard (30 mm) et peuvent être remplacés sans aucun problème par des modèles plus à votre goût. Bien sûr, le coût du stick va alors crescendo, mais les efforts de 8BitDo sont appréciables.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN STICK BON MARCHE MAIS PAS LOW-COST Quelle très agréable surprise que ce N30 Arcade Stick ! Bien sûr, il n'est pas question de le comparer directement à des modèles qui coûtent deux ou trois fois son prix, mais 8BitDo ne se moque clairement pas du monde, et son contrôleur dispose d'un excellent rapport qualité / prix. Compatible PC et Swtich, il ne pose aucun problème de connexion et nous n'avons rencontré aucune difficulté au cours de nos différentes parties. Bien sûr, on pourra reprocher un léger manque de « sensations » du côté des boutons, mais c'est là que 8BitDo fait très fort puisque son stick est très facilement modifiable / réparable. En définitive, nous n'avons qu'un seul réel regret, que le N30 ne soit pas compatible PlayStation / Xbox.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Bon niveau de finition

Aussi stable qu'il semble robuste

Précision des contrôles, stick très agréable

Sans-fil Bluetooth et 2,4 GHz, dongle livré

Logiciel de configuration bien pensé

Facile à modifier Pas de stick « poire » en accessoire

Pas de compatibilité PlayStation / Xbox

Qualité des boutons légèrement en retrait