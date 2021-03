TEST des EPOS GTW 270 Hybrid : Des écouteurs élégants et de grande qualité

Société danoise bien établie dans le monde du son, EPOS distribue depuis peu les GTW 270 Hybrid des intras true wireless que la marque destine avant tout aux joueurs, et ce, qu'ils « sévissent » sur PC, sur mobile ou sur consoles (PlayStation / Switch). L'objectif étant bien sûr de convaincre les plus nomades des gamers... et pourquoi pas les autres.

En réalité, EPOS ne distribue pas un modèle de GTW 270, mais deux. Même design, même poids, même dimensions, la seule différence entre les deux versions - GTW 270 et GTW 270 Hybrid - réside dans la présence d'un petit dongle USB sur la version Hybrid. L'idée est de toucher encore davantage de joueurs puisque sans le dongle, seuls les utilisateurs PC / smartphones peuvent profiter du kit de la marque scandinave. Reste que si la chose tend à se développer, on se pose encore la question de la pertinence des intras true wireless pour le jeu... surtout quand ils sont facturés 200 euros.

Plus petits les écouteurs...

Avec le temps, EPOS s'est forgé une solide réputation. Ses produits sont certes plus coûteux que nombre de concurrents, mais l'excellence semble toujours être de mise et au premier coup d'oeil posé sur les GTW 270 Hybrid, on ne peut pas être déçu. Livrés dans une très élégante boîte avec volet aimanté, les deux écouteurs sont délicatement intégrés à une épaisse mousse protectrice : en principe, aucun risque qu'ils se détériorent durant le transport. Entre les deux écouteurs, on trouve le dongle USB-C et à proximité, le boîtier de transport / recharge. EPOS livre également divers accessoires regroupés dans une petite pochette cartonnée.

Sont regroupés, pêle-mêle, trois paires d'embouts en silicone pour les trois tailles standards (S, M et L), un câble USB-C vers USB-A afin de recharger le boîtier de transport et une rallonge USB-C vers USB-A de sorte qu'il soit possible de connecter le dongle à un appareil dépourvu de port USB-C, une console ou un « vieux » PC par exemple. Ce dongle justement est un petit appareil très pratique qui autorise un appairage simplissime des écouteurs. Le fonctionnement est à la portée de tous : il suffit de le brancher dans un port USB-C - ou USB-A via la rallonge - d'allumer l'écouteur gauche et... c'est tout ! Le dongle se charge, seul, de communiquer avec l'écouteur et de faire le lien avec l'autre.

Notez bien qu'il reste possible d'appairer le kit en Bluetooth de manière « classique », même si les choses sont cette fois un peu surprenantes : il faut effectivement appairer non pas les écouteurs, mais le boîtier de recharge avec les écouteurs à l'intérieur. Notons que le boîtier est particulièrement compact et d'une élégance rare. Intégralement noir, il dispose d'un revêtement « doux » du plus bel effet et possède quelques LED sur le devant pour indiquer le mode fonctionnement ainsi que le niveau de charge de sa batterie. Nous n'avons pas sa capacité exacte, mais nous avons été en mesure de vérifier les 20 heures d'autonomie annoncées par EPOS.

Il est important de préciser que ces 20 heures ne sont que celles du boîtier. Les intras se rechargent automatiquement quand ils sont rangés à l'intérieur, mais sans ce boîtier leur autonomie propre est nettement plus faible : 5 heures annoncées par EPOS et vérifiées par nos soins à environ 35% de volume. Un résultat tout ce qu'il y a de plus honorable compte tenu de la taille des intras qui, d'ailleurs, se rechargent assez vite (1h30). Un système de charge rapide permet de regagner une heure d'autonomie en 15 minutes. Pratique. Seul reproche, le boîtier ne se recharge pas sans son fil, il lui faut alors un peu moins de deux heures pour retrouver toute son énergie.

Un kit « ludique » plus à l'aise en « mélomane »

À peine plus de 6 grammes par écouteur, les GTW 270 Hybrid sont très légers et plutôt agréables à porter... à condition bien sûr de trouver l'embout en silicone qui convient le mieux à vos oreilles. On le sait, malgré les efforts déployés par les constructeurs, il y a toujours des oreilles plus capricieuses que d'autres et des utilisateurs en peine au moment de s'offrir des intras. De notre côté, nous avons surtout regretté que l'isolation phonique ne soit guère convaincante pour un produit qui coûte tout de même près de 200 euros. EPOS n'a opté pour aucune réduction active du bruit et cela se ressent, notamment dans les lieux particulièrement bruyants où vous aurez à pousser le volume.

Puisque nous parlons du volume, soulignons d'emblée une belle surprise puisque même à niveau élevé, le son reste stable, homogène. Nous n'avons à aucun moment eu cette impression d'emballement qui accompagne certains kits moins réussis. EPOS s'appuie sur des transducteurs de 6 mm qui se montrent globalement convaincants avec, de base, une neutralité aussi intéressante que surprenante. Surprenante car il s'agit d'un kit orienté jeu vidéo et que, généralement, les systèmes dits « ludiques » ont tendance à pousser les basses. Ce n'est clairement pas le cas et on a même l'impression d'une petite absence à ce niveau.

Sans que ce soit rédhibitoire, vous trouverez peut-être que les orchestrations et, plus encore, les ambiances de vos jeux préférés manquent d'un peu de pêche. A contrario, vous profiterez de lignes mélodiques plus douces et plus précises qu'avec la plupart des concurrents des GTW 270 Hybrid. Nous avons d'ailleurs enchaîné avec une écoute plus « musicale » et le produit d'EPOS est vraiment à son aise. Les voix sont claires, les instrumentations précises et l'ensemble profite d'un équilibre très agréable. Quelques compositions « à cordes » mettent bien en lumière la subtilité de ces intras décidément très convaincants tant que le « gros son » n'est pas sollicité.

La relative discrétion des basses est véritablement le seul bémol - sans mauvais jeu de mot - que l'on peut mettre... et encore, l'EPOS Gaming Suite arrive à la rescousse. Attention, le logiciel n'est disponible que pour les utilisateurs PC, mais il autorise pas mal de réglages grâce à son égalisation du son et à la présence d'une option surround. On peut comprendre qu'EPOS ne propose pas une telle application sur consoles, mais pourquoi ne rien faire sur smartphone ? C'est d'autant plus dommage qu'EPOS a pris soin de rendre son produit compatible aptX LL pour une faible latence compatible avec des usages variés... comme les jeux et les vidéos sur smartphone notamment.

x x x x x EN RÉSUMÉ DES ÉCOUTEURS ÉLÉGANTS ET DE GRANDE QUALITÉ Débourser près de 200 euros dans des intras true wireless n'est clairement pas à la portée de tout le monde... et c'est bien dommage tant les GTW 270 Hybrid méritent que l'on se penche sur leur cas. En premier lieu, on retiendra l'exceptionnel niveau de finition dont ils bénéficient : ils sont élégants, confortables et très pratiques. Complétés par leur petit boîtier de transport / recharge, ils offrent une belle autonomie, mais c'est évidemment côté rendu que nous les attendions.

À ce niveau, c'est le « marquage » gaming qui surprend un peu dans la mesure où les GTW 270 Hybrid semblent finalement plus à l'aise sur une écoute musicale où la prépondérance des basses est souvent moins désirée. Le son est alors équilibré, maîtrisé avec de jolies nuances sur l'ensemble du spectre. N'ayez crainte, côté jeu vidéo cela ira aussi bien, il ne faut simplement pas vouloir s'arracher les tympans avec des basses explosives. Pour finir sur une « mauvaise » note et parce que nous sommes un peu sadiques, regrettons tout de même l'impossibilité de chatter lorsque nous sommes connectés via le dongle USB et une isolation phonique discutable.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Qualité de fabrication remarquable.

Boîtier de transport / recharge bien pratique.

Autonomie totale très correcte.

Rendu audio relativement équilibré.

Écoute finalement plus musicale que gaming.

Faible latence et qualité du codec aptX LL.

Polyvalence d'une compatibilité étendue. Tarification élevée.

Petite faiblesse dans les basses.

Isolation phonique discutable.

Pas de chat possible avec le dongle USB.