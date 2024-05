En plus des images inédites de la saison 2 de The Last of Us, une des actrices parle d'une scène qui devrait faire beaucoup réagir sur Internet et sur les réseaux sociaux.

La saison 2 de la série The Last of Us ne devrait rien épargner aux fans et nouveaux-venus. Le tournage a commencé depuis plusieurs semaines maintenant et les leaks du plateau de tournage sont nombreux. Des images volées qui permettent de voir un peu où la production souhaite aller. Comme pour la première saison, ce sera à la fois très fidèle, mais avec quelques libertés encore non dévoilées. Craig Mazin et Neil Druckmann pourraient par exemple reprendre des idées abandonnées du deuxième jeu de Naughty Dog.

Une scène de la saison 2 de The Last of Us va alimenter le réseau X

The Last of Us saison 2 est forcément très attendu après le succès monstre de la première saison. Les équipes auraient pu se prendre un mur, mais finalement, l'expertise et le sérieux de la production ont permis de réaliser l'impossible. À savoir adapter un jeu vidéo sans saccager l'original. Certes, le film Silent Hill de Christophe Gans avait déjà montré la voie, mais la série The Last of Us est tout de même parvenue à un joli exploit. Dans les dernières images volées du tournage, on a pu apercevoir la faction WLF (Le Front de Libération de Washington), mais également des lieux iconiques comme la ville de Jackson ou une maison qui va être le théâtre d'une scène horrible.

Aujourd'hui, pas de nouveaux clichés, mais une déclaration d'Isabela Merced (Superman) qui jouera la petite-amie d'Ellie, Dina. Selon elle, il y a une séquence entre les deux personnages qui devrait alimenter fortement les discussions sur X notamment et faire beaucoup de bruit. « Il y a une scène en particulier qui, je pense, va se retrouver sur le fil Twitter de tout le monde » (via Buzzfeed). De quoi parle t-elle ? Deux hypothèses. S'il s'agit d'un moment de The Last of Us 2, alors on pense à un moment important entre les deux protagonistes, mais nous n'en dirons pas plus. La seconde possibilité, c'est qu'elle fasse référence à un passage totalement inédit qui sera ajouté pour la saison 2. Mais le reste de sa déclaration ne va pas spécialement dans ce sens.

Isabela Merced en jaune à gauche dans le spin-off Spider-Man Madame Web. Crédits : Sony Pictures.

Isabela Merced et Bella Ramsey, les nouvelles BFF

« Bella et moi ne nous sommes jamais rencontrées avant de nous lancer dans The Last of Us. C'était donc un gros risque. Et nous étions conscientes de cela. Mais depuis que j'ai vu la première saison, j'ai su que j'allais être entre de bonnes mains avec Bella. Elle est extrêmement charmante, sympathique, c'est une actrice naturelle et tellement crédible. D'après les retours du studio, de Craig Mazin et d'autres, j'ai la sensation que cela pourrait être une histoire emblématique de la télévision saphique » a t-elle ajouté en référence à la relation qu'elle entretient avec Bella Ramsey (Ellie) dans la série The Last of Us de HBO. En tout cas Isabela Merced semble avoir fait une belle rencontre et ça devrait s'en ressentir à l'écran. La saison 2 sera disponible en 2025, sans plus de précision pour l'heure.