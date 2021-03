TEST du Cooler Master MH670 : Un casque filaire / sans-fil ultra-polyvalent

Grand nom des périphériques gaming, Cooler Master dispose d'une très large gamme de casques-micros et d'intra-auriculaires à destination des joueurs. Les MH6xx constituent la dernière nouveauté au catalogue du constructeur. Nous avons pu mettre la main sur le meilleur modèle d'une série basée sur la polyvalence et des prix contenus.

Dès lors qu'ils s'adressent aux joueurs, les fabricants de périphériques ont effectivement tendance à faire s'envoler les tarifs. Ainsi, dans le cas des casques-micros, il n'est pas rare de voir des produits dépasser les 150 euros pour flirter avec les 200 euros, voire même crever le plafond en particulier sur les modèles sans-fil. Ces derniers justifient un tarif plus élevé du fait de l'électronique supplémentaire et de l'inévitable présence de la batterie. Sans venir concurrencer certains fabricants chinois peu fiables, Cooler Master nous prouve aujourd'hui qu'il est possible de s'en tenir à quelque chose de voisin des 100 euros sans trop sacrifier la qualité de restitution et la polyvalence.

Élégance, sérieux et robustesse

Le casque-micro que nous testons aujourd'hui répond au doux nom de MH670. Il s'agit du plus ambitieux modèle de la gamme MH6xx qui se décline en trois versions - MH630, MH650 et MH670 - avec une certaine homogénéité dans le design. Uniformément noirs, les trois modèles de casque-micro conservent un haut niveau de finition, ils respirent le travail bien fait et, au sortir du carton, on n'a jamais l'impression de tenir entre les mains du matériel de mauvaise qualité. Cela dit, il ne faut pas non plus s'imaginer tenir un modèle « haut de gamme » et au premier coup d'oeil, on voit que le plastique est omniprésent afin de réduire les coûts.

Ainsi, l'arceau central peut sembler un peu souple aux habitués des armatures métalliques. Il est vrai que la chose est assez flexible, mais elle résiste finalement bien et se montre suffisamment robuste pour que le casque - une fois posé sur la tête - tienne bien en place. On ne peut pas se prononcer sur sa résistance à long terme, mais une petite mousse est située sous l'arceau central afin d'offrir un peu de confort au sommet de notre crâne. Mieux, Cooler Master a pensé à l'ajustement précis des oreillettes. De manière assez classique, celles-ci peuvent donc se régler en hauteur sur 12 positions, mais il est surtout à noter que des charnières rotatives sont de la partie.

Encore trop rares, même sur des modèles haut de gamme, celles-ci permettent de faire pivoter les oreillettes sur 180°. Inutile de tourner - sans mauvais jeu de mots - autour du pot, cela permet d'ajuster merveilleusement la position du casque à la forme de notre visage. En elle-même, les oreillettes sont de facture classique avec une inévitable mousse pour que nos pavillons ne soient que douceur. Hélas, il nous faut émettre deux réserves à ce niveau. En premier lieu, Cooler Master a opté pour un revêtement similicuir qui n'est pas aussi respirant que des housses en tissu. Quand c'est possible nous aimons bien avoir le choix avec deux sets de revêtement.

Le second problème est encore un peu plus gênant, même s'il ne concernera que certains utilisateurs. En effet, si le MH670 est présenté comme un casque circum-aural, les mousses des oreillettes sont finalement assez petites. De fait, elles peuvent venir reposer sur vos pavillons si vous avez de grandes oreilles. Certains joueurs n'y verront aucun problème, mais nous considérons cela très inconfortable. Tempérons notre propos en soulignant que c'est, au final, le seul véritable reproche que nous ferons à ce casque, mais il est important de le souligner.

Contrairement à la majorité de ses concurrents, Cooler Master n'a pas opté pour la centralisation des commandes du MH670 sur l'oreillette gauche. Cette dernière regroupe évidemment quelques contrôles comme l'indispensable molette de réglage du volume et le bouton de mise en sourdine du microphone ainsi que la prise pour connecter la perche microphone. En revanche, c'est vers l'oreillette droite qu'il faut se tourner pour découvrir le bouton de mise sous tension, le port microUSB de recharge et le bouton d'activation du 7.1 virtuel. Ces différents éléments nous invitent à quelques commentaires afin, par exemple, d'évoquer le port microUSB.

Il est effectivement très surprenant de voir, en 2021, un constructeur ne pas passer à l'USB-C comme c'est de plus en plus souvent le cas. Bien sûr, le MH670 est un casque sans-fil, mais puisque Cooler Master autorise le fonctionnement filaire, on regrette également que le câble soit aussi court : 1,5 mètre seulement, il ne faudra pas trop s'éloigner de l'appareil. Enfin, aucune molette n'est là pour ajuster le volume du microphone. A contrario, on peut compter sur la présence d'un câble jack 3,5 mm pour élargir encore le champ des possibles alors que la connexion sans-fil se fait en 2,4 GHz. Attention, il n'est pas ici question de proposer de mode Bluetooth.

Un casque apte à « jouer » sur tous les terrains

Cette limitation au seul mode 2,4 GHz est un petit désagrément pour le sans-fil d'autant que la polyvalence du MH670 est largement mise en avant par Cooler Master. Ce dernier explique effectivement que son produit est aussi à l'aise sur PC que sur consoles ou smartphone et tablette. C'est vrai, mais à condition bien sûr de disposer de la bonne connectique. Notons par ailleurs que Cooler Master a l'honnêteté de préciser que le rendu audio ne sera pas identique selon que vous êtes en filaire 3,5 mm et en sans-fil 2,4 GHz. Dans ce second mode, le constructeur avance une réponse en fréquence un peu plus faible aussi bien dans les graves que dans les aigus.

Des 15 Hz - 25 kHz du mode filaire 3,5 mm, on doit se contenter de 20 Hz - 20 kHz en mode RF 2,4 GHz. Pour être tout à fait honnête, en jeu vidéo cela ne se ressent pas vraiment et on dispose encore d'un rendu très agréable. Dans les jeux où la localisation des sons est importante, le MH670 répond présent et dès lors que l'ambiance sonore se veut plus douce, plus feutrée, il est encore au rendez-vous. Pour une écoute « musicale », les choses sont évidemment un peu plus délicates, surtout que nous venons de tester l'Asus ROG Delta S qui coûte pratiquement deux fois le prix du MH670. Il ne faut donc pas s'attendre à des basses aussi rondes, des médiums aussi présents et des aigus aussi cristallins.

En revanche, les graves profitent malgré tout d'une bonne assise et percutent ce qu'il faut dès lors que l'on joue un peu avec l'égalisation. Les timbres de voix sont plutôt bien respectés même si on sent parfois que l'ensemble manque d'un peu de naturel : le MH670 peut avoir une légère tendance à étouffer certaines fréquences, notamment autour des 1 500 - 2 000 Hz. Enfin, du côté des aigus, il n'est pas question de faire des miracles sur les fréquences les plus élevées, le MH670 a une petite tendance à la saturation, mais cela reste très correct... en particulier si on accepte de limiter le volume de sortie.

Nous ne faisons pas partie du public le plus réceptif aux effets de virtualisation, mais dans le cas du MH670, c'est plutôt sympa. Il ne faut pas s'attendre à une révolution des ambiances de jeu, mais il y a un petit plus et la localisation des adversaires y gagne un petit quelque chose. C'est donc déjà ça de pris. Enfin, rien à redire sur la qualité du microphone. Bien sûr, nous avons connu matériel plus efficace, voix mieux préservée, mais le microphone se situe dans la moyenne haute des matériels de sa catégorie. Il s'agira du parfait compagnon de vos séances de jeu / de chat avec les copains.

Avant de conclure, il nous faut évoquer deux derniers éléments. Le premier, plus négatif, est en lien avec le poids d'ensemble du MH670 : à près de 400 grammes (373 g avec le câble), il peut être assez pesant sur de longues sessions de jeu, notamment au sommet du crâne. Heureusement, ce poids n'est pas là pour rien : il s'agit pour Cooler Master de proposer une batterie plus importante que de coutume. Nous n'avons pas sa capacité exacte, mais le fait est que nous avons pu jouer sans difficulté vingt heures durant avec une seule charge. Nous avons certes l'habitude de régler le volume sonore à « petit niveau », mais la performance mérite malgré tout nos éloges.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE FILAIRE/SANS FIL ULTRA POLYVALENT Cooler Master signe un produit qui ne risque de nous faire tomber de notre siège. Quoiqu'élégant, le design du MH670 est effectivement assez quelconque et ses performances ne lui permettent pas de se classer parmi les meilleurs modèles ayant accompagné nos oreilles. En revanche, avec sa compatibilité PC, consoles et smartphone / tablette, il commence à marquer des points. Son fonctionnement filaire ou sans-fil est un autre atout alors que son autonomie d'environ 20 heures le classe d'emblée parmi les meilleurs. Ajoutons à cela un tarif de plus ou moins 110 euros, des oreillettes que l'on ajuste sans peine et une captation microphone plus qu'honorable et vous aurez compris que si le MH670 n'est pas le meilleur de sa catégorie, il s'affirme comme un solide candidat.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Design réussi, sans fioriture

Rendu audio aussi agréable en jeu qu'en musique

Oreillettes sur charnières rotatives à 180°

Large compatibilité (PC, consoles, portables...)

Autonomie dans le haut du panier (environ 20h)

Captation micro de qualité Peut-être un peu pesant sur le sommet du crâne

Connecteur microUSB pour la charge ? En 2021 ?

Oreillettes un peu petites pour les grandes oreilles