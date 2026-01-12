Disney+ a décidé de mettre le paquet pour tout janvier 2026 avec un film par jour. Un rythme soutenu et scrupuleusement tenu. Évidemment, comme chez Netflix ou encore Prime Video, des séries sont aussi de la partie cette semaine. Dans les prochains jours, ce sera surtout le retour d'un programme très apprécié qui marquera les esprits, et bien entendu, une bonne dose de longs-métrages divers et plutôt variés.

Tous les films Disney+ de la semaine du 12 au 18 janvier 2026

Avec ces films de la semaine, Disney+ vise à satisfaire toute la famille. On peut noter l'arrivée des deux reboots de Ghostbuster (SOS Fantômes) avec Paul Rudd (Ant-Man) et Finn Wolfhard, star de Stranger Things. Les deux films de la franchise seront disponibles dès les 16 et 17 janvier 2026. Une autre licence classique et culte débarque cette semaine sur Disney+, Retour vers le futur. Inutile de présenter la saga de science-fiction cultissime, portée par Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Enfin, on notera l'arrivée d'un nouvel épisode de la trilogie Arthur et les Minimoys, ainsi que le second film de la saga Taken pour les amateurs d'action.

12 janvier Comment épouser un millionnaire

13 janvier La Panthère des neiges

14 janvier Arthur et la Vengeance de Maltazard

15 janvier Retour vers le futur 3

16 janvier Ghostbusters (reboot)

17 janvier Ghostbusters 2 : La menace de glace

18 janvier Taken 2



Toutes les séries de la semaine du 12 au 18 janvier 2026

Du côté des séries, c'est un peu plus calme puisqu'il n'y en aura qu'une seule. C'est un joli succès sur Disney+, Tell Me Lies revient avec une saison 3 attendue par les fans. Manipulation, relation toxique, scandale… une fois de plus, la saison 3 reprendra la recette de la série dramatique habituelle et qui fonctionne très bien, notamment grâce à sa galerie de personnages et son solide casting. À côté de ça, Will Smith passera une tête lui aussi cette semaine sur Disney+ dans un documentaire épisodique, Pole to Pole. L'acteur traversera le globe en réalisant des défis tels que skier au pôle Sud ou encore attraper des espèces géantes et venimeuses en pleine forêt tropicale. Un docu qui nous fera faire le tour du monde avec de superbes images. Une vraie claque, si l'on peut dire.

13 janvier Tell me Lies - saison 3

14 janvier Pole to Pole avec Will Smith - documentaire



source : Disney+