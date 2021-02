Le président de Sony Interactive Entertainment s'exprime à nouveau au sujet du Japon

Le sujet de la situation actuelle de la marque PlayStation au Japon fait couler beaucoup d'encre ces dernières années pour diverses raisons. Et le lancement en demi-teinte de la PS5 dans l'archipel nippon n'a rien arrangé. Du côté de la direction de Sony Interactive Entertainment, le Japon reste officiellement un territoire important.

Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment avait décidément beaucoup de choses à dire cette semaine. En plus de la longue interview accordée au site du magazine GQ dont nous vous avons parlé à plusieurs reprises, il s'est également entretenu avec le site du magazine japonais Famitsu.

Au cours de cette interview, Famitsu a tenu à parler de thématiques japonaises avec Jim Ryan. Interrogé au sujet de l'arrivée sur PS5 de nouveaux titres développés par Sony Interactive Entertainment Japan Studio (après Astro's Playroom), le patron de SIE a été évasif. Sa remarque, traduite et relayée par le site Gematsu, se veut cependant encourageante pour les fans du studio dirigé par Nicolas Doucet :

Il n'y a rien dont je peux parler pour le moment. Cela étant dit, Astro's Playroom développé par Team Asobi était véritablement remarquable. J'aurais davantage à dire à ce sujet plus tard.

Questionné à propos d'une éventuelle décision de SIE de se focaliser sur le développement de titres au sein de ses studios situés hors du Japon plutôt que sa structure nipponne, Jim Ryan a répondu en parlant d'une manière générale des partenaires japonais de PlayStation. Et de toute évidence, il tient à rassurer les joueurs quant à la présence de nouveaux jeux japonais sur PS5 :

Nous sommes très heureux et fiers des titres PlayStation Studios sortis par nos Worldwide Studios. Certains ont déjà été annoncés et d'autres attendent d'être annoncés plus tard. De plus, Sony Interactive Entertainment a des liens très forts avec des partenaires japonais. À l'avenir, nous aimerions donc continuer de renforcer cette coopération et développer des titres créés au Japon pour les fans de PlayStation situés à travers le monde.

Déclarations vs faits

Ce n'est pas la première fois que Jim Ryan clame l'attachement de Sony Interactive Entertainment au Japon, aussi bien vis-à-vis des créateurs que des consommateurs japonais. Les faits montrent cependant que SIE ne voit plus le Japon comme un marché de premier plan. Le marché japonais n'a reçu que des quantités très limitées de PS5 depuis la sortie de cette dernière.

De plus, la direction de la branche jeu vidéo de Sony a été déplacée au cours des dernières années du Japon vers les États-Unis (avec au passage le départ de Shawn Layden et la démotion de Shuhei Yoshida). Avec pour effet des équipes de développement nippones aux effectifs qui fondent comme neige au soleil (les départs à répétition en sont une illustration) et des responsables laissés dans le flou par leur homologues américains.

Il est en tout cas possible de se demander ce que les équipes japonaises de Sony Interactive Entertainment vont proposer aux amateurs de jeux japonais au cours de la génération PS5.