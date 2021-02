PS5 : D'autres jeux sur le PlayStation Plus dès le jour de leur sortie ? Jim Ryan répond

Bien que cela puisse paraître contre-productif de prime abord d'un point de vue commercial, Sony ainsi que certains de ses éditeurs partenaires ont fait le choix de proposer certains titres "gratuitement" aux abonnés PlayStation Plus dès le jour de leur sortie. Cette stratégie est-elle vouée à être employée à nouveau ? C'est la question qui a été posée à Jim Ryan.

À lire aussi : PS5 : Sony annonce le PSVR 2, premières infos sur le câble, la manette, etc.

Comme nous vous l'avons indiqué plus tôt cette semaine, Jim Ryan a récemment accordé une interview au site du magazine GQ. Au cours de cet entretien, le sujet des jeux proposés dès leur sortie, et sans frais supplémentaires, aux abonnés PlayStation Plus a été abordé.

Jusqu'à présent, des titres comme Fall Guys : Ultimate Knockout, Bugsnax, Control Ultimate Edition ou encore Destruction AllStars sont sortis de cette manière sur consoles PlayStation. Et le président de Sony Interactive Entertainment affirme que c'est une pratique commerciale qui va continuer :

Nous voyons la sortie de jeux directement sur le PlayStation Plus comme une manière très intéressante et innovante d'éditer des jeux et de mettre ces derniers à disposition de nos abonnés. Cela fonctionne bien pour nous en tant qu'éditeur et nous savons que les abonnés au PlayStation Plus adorent ça.

What's next?

Voilà qui a le mérite d'être clair. Malheureusement pour les curieux et les personnes intéressées par l'économie du jeu vidéo, Jim Ryan n'est pas rentré dans le détail des accords passés avec les éditeurs pour que ces derniers acceptent que leurs titres soient d'emblée proposés aux abonnés PlayStation Plus.

Il ne serait évidemment pas surprenant qu'ils reçoivent une compensation financière de la part de Sony afin de combler le manque à gagner. Et pour ce qui est du constructeur japonais, il est clair que proposer des nouveaux jeux dès leur sortie via le PlayStation Plus est un bon moyen de rendre le service encore plus attractif et d'inciter les joueurs à s'abonner (à date, 87% des premiers acheteurs de PS5 sont des abonnés au PlayStation Plus).

À l'heure où les services ont une importance capitale dans les revenus des constructeurs et éditeurs, et que Microsoft se met le paquet avec le Xbox Game Pass, tous les moyens sont bons pour attirer les joueurs. Reste désormais à découvrir les jeux qui sortiront sur PS5, et peut-être également sur PS4 dans un premier temps, de cette manière.

Cette stratégie commerciale pour le moins agressive vous surprend-elle de la part de Sony ? Avez-vous récupéré des jeux dès leur sortie grâce à ça ? Quels titres vont selon vous avoir droit à un traitement similaire ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.