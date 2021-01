Écologie : Aux USA, les PS5 et Xbox Series X se font épingler pour leur consommation d'énergie

Loisir largement prisé par les technophiles, le jeu vidéo s'est longtemps inspiré d'une certaine course à l'armement du XXème siècle pour proposer à chaque changement de génération des graphismes toujours plus réalistes, et une myriade de fonctionnalités plus ou moins essentielles.

Nintendo aurait-il eu raison avant tout le monde ? Alors que les joueurs les plus pressés continuent de scruter les réassorts des PlayStation 5 et Xbox Series X, les machines rutilantes de neuvième génération viennent de passer un moment sur le grill du Natural Resources Defense Council (NDRC, ou Conseil de défense des ressources naturelles en bon françois). Et derrière les promesses des constructeurs de l'industrie, l'agence non-gouvernementale n'a pas hésité à dénoncer leur coût énergétique.

"...comme par hasard, au vert de Microsoft"

L'industrie vidéoludique s'entêterait-elle à donner le mauvais exemple ? Après les alertes concernant la pratique du streaming et celle encore plus énergivore du cloud gaming, les PS5 et Series X prennent place sur le banc des mauvais élèves, alors que le NRDC publie les résultats de ses premiers tests :

Lorsqu'elles lisent les derniers jeux disponibles, la Xbox Series X et la PlayStation 5 consomment entre 160 et plus de 200 watts d'électricité, soit plus que la génération précédente, et même plus d'énergie que la télévision de 152 centimètres sur laquelle elles étaient branchées ! Ces consoles rendent le streaming de vidéos extrêmement facile grâce aux applications préinstallées, ce qui peut multiplier par 10 ou 25 leur consommation d'énergie par rapport à un appareil dédié au streaming.

À de nombreuses reprises, nous avons urgemment demandé à Sony et Microsoft d'ajouter une puce basse consommation pour gérer la lecture de vidéo sur leurs consoles, une requête encore plus importante à l'heure du binge watching.

Et si l'être humain semble avoir toujours l'envie de regarder ailleurs pendant que la maison brûle, le portrait dressé par l'agence n'est heureusement pas tout noir, puisque certaines fonctionnalités sont au contraire saluées, comme une consommation réduite lors de la lecture de jeux old-gen. De son côté, la Xbox Series S s'octroie les faveurs du jury grâce à sa consommation réduite.

En revanche, Microsoft se fait tout de même sévèrement épingler pour le mode Démarrage instantané, le NRDC rappelant que ce boot plus rapide se contente de faire gagner 5 à 10 secondes dans la vie d'un joueur :

En se basant sur nos projections, cette fonctionnalité apparemment sans importance pourrait consommer 500 mégawatts d'ici à 2025, soit l'équivalent d'une année de production d'une grosse centrale à charbon, et coûter 1 milliard de surcoût électrique aux joueurs américains.

L'agence invite donc les citoyens de l'oncle Sam à changer les paramètres de leur console, afin de privilégier l'économie d'énergie. Car contrairement aux consoles vendues en Europe, la Xbox Series X ne l'active pas d'office outre-Atlantique...

Bref, pour les lendemains qui chantent, il faudra sans doute repasser. En même, temps, entre gagner 5 précieuses secondes et tenter de sauver l'humanité, que choisiriez-vous ? La question se pose...

