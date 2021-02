Metro Exodus : Ray Tracing, DLSS, 4K... La version améliorée entre dans les détails

Annoncée au mois de novembre dernier, la version remise au goût du jour d'un Metro Exodus qui fête tout juste ses deux ans va voir le jour cette année, avec, comme on pouvait s'en douter, des tas d'améliorations.

C'est au printemps 2021 que les joueurs PC pourront profiter de Metro Exodus Enhanced Edition, tandis que, plus tard dans l'année, se pointeront les versions PS5 et Xbox Series X|S du FPS de 4A Games.

Rappelant qu'il était à sa sortie en 2019 l'un des premiers jeux à faire usage du Ray Tracing à l'aide des cartes graphiques Nvidia, le studio maltais annonce avoir pris la décision de totalement réviser son moteur maison pour l'occasion.

Nous avons conçu un Pipeline intégralement en Ray Tracing qui sublime le jeu grâce à un grand nombre d'optimisations, d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, les technologies d'éclairage émissif et d'illumination globale en Ray Tracing (technologies que nous avions inaugurées avec la sortie originale de Metro Exodus) s'offrent une cure de jouvence en bonne et due forme. Nous avons également implémenté une version survitaminée de notre technologie de reconstruction temporelle pour booster la résolution, les détails visuels et les performances.



Désireux de créer LA version suprême pour nos fans PC hardcores, nous avons poussé ces améliorations à leur extrême limite afin d'exploiter au maximum les dernières puces graphiques Ray Tracing de NVIDIA et AMD.

Dans les faits, cela signifie de nouvelles possibilités visuelles, notamment sur le plan des éclairages, avec une gestion avancée du Ray Tracing et la prise en charge du DLSS 2.0 qui, comme vous le savez, permet d'avoir une qualité d'image optimale sans sacrifier la fluidité.

Sur consoles de neuvième génération, Metro Exodus devrait tourner en 4K/60 images par seconde avec un éclairage 100% Ray Tracing, des textures 4K de toute beauté, et profiter de chargements réduits - le changement du champ de vision (FOV) est aussi à l'étude. Les améliorations de latence du pad Xbox et les fonctionnalités haptiques de la DualSense devraient être correctement exploitées. Concernant la Xbox Series S, l'objectif est d'atteindre le 1080p/60 fps avec Ray Tracing.

Tout ce qui s'annonce est listé dans notre galerie d'images ci-dessous, accompagné d'un premier screenshot. Dernier rappel : dans tous les cas, si vous possédez le jeu d'origine, la mise à niveau sera gratuite.