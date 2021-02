Josef Fares (A Way Out) préfère la stratégie de Sony à celle de Microsoft et explique pourquoi

Dans la presse, Josef Fares est ce que les journalistes appellent un bon client. Autrement dit quelqu'un de bavard qui donne des bonnes réponses. Et il l'a encore prouvé récemment en parlant des stratégies actuelles de Sony et Microsoft.

Le site GamingBolt a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Josef Fares, le réalisateur de titres comme A Way Out et le It Takes Two à paraître. Au cours de cette interview, le game designer a été questionné sur son opinion concernant les approches actuelles de Sony et Microsoft vis-à-vis de leurs consoles, jeux et services. Même s'il ne rejette pas ce que Microsoft cherche à faire avec le Xbox Game Pass, son coeur penche davantage vers ce que propose Sony :

Les consoles m'importent peu. Pour moi, l'important a toujours été les jeux, les jeux, les jeux, les jeux.



Pour l'instant, je préfère largement la stratégie de Sony car ils créent davantage de licences uniques et ils se concentrent davantage sur des jeux qui mettent l'accent sur la narration, ce que j'apprécie. J'espère donc que Microsoft va emprunter cette voie également. Je ne suis pas vraiment certain de ce à quoi le Game Pass va mener. Ce que je veux dire par là c'est que s'il n'y a pas de jeux (sur le Game Pass), la démarche n'a aucun sens. Les choses n'auront pas d'importance vous comprenez ? Un autre truc important, c'est que je ne perçois pas la situation actuelle comme étant une guerre. Il suffit de voir comment Phil Spencer (le patron de Xbox) parle de la situation. On dirait qu'il voudrait que le Game Pass soit également sur PS5. Mais en fin de compte, ce qui importe vraiment, ce sont les jeux.



Cela étant dit, cette sorte de Netflix du jeu vidéo est intéressante car je ne sais pas vraiment la tournure que vont prendre les choses à l'avenir. C'est difficile à dire car les jeux ne sont pas des films. Les jeux sont un peu différents et il sera intéressant de voir ce qui va se passer à ce niveau là. Mais j'espère vraiment que Sony va continuer à faire ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire faire de grands jeux comme The Last of Us, Spider-Man et tous les autres.

Avantage Sony

Bien évidemment, Josef Fares parle uniquement de jeux First Party exclusifs lorsqu'il évoque la possibilité qu'il n'y ait "pas de jeux" sur le Xbox Game Pass. Il apparaît en tout cas qu'il apprécie particulièrement la manière de faire de Sony et qu'il se demande si un modèle économique comme celui du service de Microsoft va réussir à s'imposer sur le long terme. Il apparaît également qu'il n'est pas au courant des déclarations de Jim Ryan dans lesquelles le patron de Sony Interactive Entertainment affirmait que sa société prépare actuellement sa version du Game Pass.

Pour rappel, Josef Fares s'est récemment montré très critique envers Microsoft vis-à-vis des noms donnés à ses nouvelles consoles. Le réalisateur avait en effet jugé "foutrement confus" les noms de Xbox Series X|S et avait estimé que le constructeur américain "déraillait."

