Josef Fares critique violemment la décision de Microsoft d'appeler ses consoles Xbox Series X|S

Josef Fares n'a pas sa langue dans sa poche et son franc-parler en fait un bon client pour la presse vidéoludique (qui n'a pas beaucoup d'interlocuteurs comme lui) et contribue à sa popularité auprès du public. Le game designer en a bien conscience et n'hésite pas à en jouer. Et cette fois, c'est Microsoft qui a subi ses foudres.

Le site américain IGN a récemment eu l'occasion de s'entretenir avec Josef Fares, le créateur de titres comme Brothers : A Tale of Two Sons, A Way Out et le toujours à paraître It Takes Two. Alors qu'il était questionné sur d'éventuelles améliorations dont bénéficierait ce dernier sur PS5 et Xbox Series X|S, le créateur s'est lancé dans une digression dont lui seul a le secret. Et qui devrait faire plaisir à Microsoft :

Nous n'avons pas vraiment eu le temps d'ajuster les versions next-gen et de rendre spéciale la version PS5, ou la version Xbox blah blah...



Peu importe la manière qu'ils ont d'appeler la Xbox Series. C'est un nom foutrement confus. Qu'est-ce qui se passe chez Microsoft putain ? Ils déraillent mec. Qu'est-ce qui se passe putain ? Series S, X, Mex, Next. Je veux dire, qui comprend ça ? Allez. C'est de la folie. Appelez-la la Microsoft Box et puis c'est tout. J'en sais rien. C'est une putain de pagaille. Faites-moi confiance, même eux sont confus dans leurs bureaux. C'est quoi ça ? X, S... J'en sais rien. Putain.

Vrai problème ?

Les Xbox Series X|S sont disponibles depuis deux mois mais le nom de cette nouvelle gamme de consoles made in Microsoft continue d'avoir du mal à rentrer dans les têtes de certaines personnes. Et comme les podcast de Gameblog de ces derniers mois l'ont montré à de nombreuses reprises, les lapsus sont nombreux.

Cette confusion devrait cependant se tasser quand les différents modèles de Xbox One cesseront d'être exploités commercialement et fréquemment évoqués par Microsoft, les éditeurs, et la presse.

Pour rappel, It Takes Two, le prochain jeu de Josef Fares, est prévu pour le 26 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. Ne comptez en tout cas pas sur le concepteur du jeu pour vous donner la liste des plates-formes sur lesquelles sortira son titre.

Que pensez-vous de ces nouvelles déclarations de Josef Fares ? Partagez-vous son opinion ? Pensez-vous qu'il en fait trop ? Craignez-vous que le nom des Xbox next-gen génère de la confusion pendant encore longtemps ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.