Fall Guys bientôt sur le Xbox Game Pass ? Microsoft confirme, Devolver dément

Il y a quelques jours, nous partagions avec vous un échange sur Twitter laissant entendre qu'il se tramait quelque chose du côté de Fall Guys et du Xbox Game Pass. L'affaire vient de prendre une tournure aussi étrange qu'inattendue.

Plus tôt cette semaine, un commentaire posté sur Instagram par le compte officiel du Xbox Game Pass semblait catégorique quant à l'arrivée prochaine de Fall Guys : Ultimate Knockout sur son service. À un internaute réclamant l'arrivée du jeu sur le Game Pass, Microsoft a en effet tout simplement répondu "il arrive." Ce qui a le mérite d'être clair (une capture d'écran de ce commentaire est disponible dans notre galerie ci-dessous).

Le hic, c'est que le compte Twitter officiel du jeu ainsi que le compte Twitter officiel de son éditeur, Devolver Digital, ne semblent pas du tout partager cet avis. Le compte de l'éditeur américain a cherché à démentir la chose de la manière la plus catégorique possible :

There are no plans for Fall Guys to come to any form of Gamepass.