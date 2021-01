Little Nightmares 2 : La démo disponible sur consoles, le premier épisode GRATUIT sur PC

A moins d'un mois de sa sortie, le jeu de plate-forme et de réflexion angoissant de Tarsier et Bandai Namco a choisi cette journée pour se rappeler à notre bon souvenir. Et son prédécesseur est même prêt à vous prendre dans ses bras.

Vous avez pu découvrir il y a quelques instants les dernières impressions de notre ami Filipe. Little Nightmares 2, vous pouvez également y jouer sur votre console. La démo qui est apparue sur Steam en décembre dernier vient d'arriver sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il vous suffira de vous rendre sur les stores respectifs des trois machines.

Little Nightmares offert... mais attendez

Ce mercredi 13 janvier, Bandai Namco a fait preuve de générosité. Les joueurs PC peuvent en effet récupérer une clé Steam de Little Nightmares premier du nom gratuitement et sans aucune obligation ou mention légale bien cachée. L'offre se trouve sur la boutique en ligne de Bandai Namco. Et vous l'avez remarqué, il y a un petit problème : une liste d'attente. Comme on l'apprend quelques lignes plus bas,

Notre offre "Little Nightmares offert" est victime de son succès ! Le jeu n'est temporairement plus disponible, mais le sera de nouveau dès demain et cela jusqu'au 17/02 !

Pas de panique. Tout vient à point à qui sait attendre.