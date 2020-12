Little Nightmares II : Une démo arrive sur Steam, les consoles servies en 2021

Depuis son annonce en préambule de la Gamescom 2019, la suite de Little Nightmares continue de se faire désirer, même si quelques petits malins ont déjà eu l'occasion de s'essayer à ce nouvel épisode mettant en scène le jeune Mono. Faute de pouvoir profiter de sa version définitive, Little Nightmares 2 s'offrira bientôt à tous les joueurs, quelle que soit leur confession.

À voir aussi : TEST de The Stretchers : Rire dans les brancards

En effet, la prochaine aventure du studio suédois Tarsier (qui signait l'année dernière le sympathique The Stretchers) se laisse dès aujourd'hui approcher, à la faveur d'une démo disponible sur Steam, tandis que les versions consoles débarqueront au mois de janvier 2021 :

Training begins today, little ones.



The #LittleNightmares II Wilderness demo and digital pre-orders are available now on Steam. The demo will be available for PS4. XB1, and Switch in early 2021, stay with us for updates. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU