Loot boxes : Peter Moore prend la défense d'Electronic Arts

Vous connaissez sans doute le célèbre dicton de l'inspecteur Callahan concernant les avis. Cela tombe bien, puisque l'infatigable Peter Moore, de retour dans le monde du jeu vidéo après une parenthèse footballistique concluante, vient apporter sa contribution à une polémique bien dans son époque, et rappeler au passage ses 10 ans passés chez Electronic Arts.

Depuis maintenant plusieurs années (et notamment grâce aux efforts répétés du géant américain sus-cité), les lucratives loot boxes font régulièrement la une de l'actualité vidéoludique, alors que les éditeurs doivent désormais batailler avec les différentes législations nationales, qui placent de plus en plus ces microtransactions plus ou moins hasardeuses sur le même plan que les jeux d'argent, avec tout ce que cela comporte d'interdiction aux mineurs.

Des sourires sur les visages

Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Games Industry, le père Moore, qui continue de fuir l'idée de retraite en prenant cette fois les rênes du développeur spécialisé dans les jeux mobiles Nifty Games, est notamment revenu sur ces fameuses boîtes à butin, qui ont la particularité de toucher à ses deux grandes passions dans la vie.

Pour expliquer le succès du mode FUT de FIFA, Moore, qui n'est pas né de la dernière pluie, commencer par invoquer les cartes de sportifs qu'il fallait collectionner dans différents paquets de cigarette, à l'époque où personne ne se souciait de leur publicité. La surprise de la découverte serait ainsi communicative :

Les gens adorent ça. Je pense que le sentiment d'incertitude concernant le tirage fait tout. Et ensuite, PAF, Ronaldo ou Messi sortent du tirage, et c'est quelque chose de merveilleux. Vous obtenez toujours quelque chose, ce n'est pas comme si vous ouvriez un pack et qu'aucun joueur n'était présent !

Et Moore de préciser sa pensée en attestant d'un désaccord avec l'interprétation que les autorités britanniques, belges ou néerlandaises ont pu en faire ces derniers mois :

C'est un point de vue personnel, mais je n'arrive pas à mettre sur le même plan le concept de surprise et les jeux d'argent. J'observe que les loot boxes font l'objet de critiques très vives, même en dehors des jeux de sport, et Electronic Arts a su réagir. Ils ont toujours été très forts pour écouter les retours et se rendre compte qu'ils n'auraient pas dû faire ceci ou cela, et finalement changer d'avis.

Pour enfoncer le clou, l'ex-Chief Competition Officer d'Electronic Arts estime même que le mode FUT de FIFA a même pu contribuer au succès de la simulation :

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le mode FUT renforce le jeu en y ajoutant un service qui l'a presque réinventé : auparavant, la série stagnait.

Les joueurs qui se sont vus blacklistés suite aux différentes injonctions et décisions de justice en Europe apprécieront sans doute à leur juste valeur ces déclarations. Et vous alors ?