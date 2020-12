TEST du kit d'enceintes Logitech Z407 Bluetooth : Polyvalent, peu encombrant et très agréable à l'oreille

Grand nom du périphérique PC, la société Logitech verse aussi bien dans le matériel gaming que dans des outils plus « polyvalents ». C'est d'ailleurs le cas de son dernier kit d'enceintes 2.1 parfaitement exploitable sur une machine dédiée au jeu, sur un ordinateur portable ou même en association avec un smartphone grâce à ses multiples options de connexion.

Si à son catalogue Logitech dispose encore de deux ensembles Surround, la mode des petits kits dotés de nombreux satellites est clairement passée. Il y a d'un côté les produits home cinema qui continuent à privilégier les 5.1 / 7.1 et, de l'autre, des produits plus compacts, plus faciles à intégrer et que l'on peut utiliser de diverses façons. Notre Z407 se range évidemment dans la seconde catégorie et Logitech insiste notamment sur ses capacités sans-fil qui autorisent une certaine liberté dans le positionnement du produit, dans son usage.

Compact et polyvalent

Sur Gameblog, on se penche évidemment davantage sur les produits gaming que sur les autres, mais le Z407 nous impose de voir plus loin, d'élargir nos horizons. Vous allez vite comprendre pourquoi. Au premier coup d'oeil posé sur la bête, on est surtout conquis pas la compacité générale du produit malgré la présence d'un plus encombrant caisson de basses. Rien de « faramineusement » énorme, mais presque carré (240 x 230 mm) et relativement haut (180 mm), il prend un peu de place et accuse tout de même près de 2,5 kg sur la balance. Plus discret que les caissons Hi-Fi, il encombre davantage que les satellites (200 x 94 x 85 mm pour 390 g).

En toute logique, le caisson de basses ira se placer sous le bureau tandis que les satellites seront placés à côté du moniteur, plus à portée de l'utilisateur. Il n'y a cependant aucun contrôle, aucune commande sur l'enceinte gauche comme sur la droite. Logitech a effectivement imaginé un petit module de contrôle qui profite des capacités sans-fil du Z407... même lorsque ce dernier est connecté par câble à notre PC. Minuscule et fort élégant, le module fait 70 mm de diamètre pour une épaisseur de seulement 30 mm... Un gros galet en somme. Tout léger (52 g), il se contente pour fonctionner de deux piles AAA fournies par Logitech, garantes d'une autonomie de 12 mois.

L'élégance de ce module se retrouve sur les enceintes de forme oblongue et que l'on peut disposer, selon notre bon vouloir, en position « debout » ou « couchée ». Dans un cas comme dans l'autre, Logitech livre deux petits supports afin d'assurer une stabilité parfaite. Il est amusant de constater que sans eux, les satellites tiennent debout mais ont tendance à se balancer. Le caisson tient évidemment debout tout seul et on notera que le haut-parleur « regarde » vers le bas, mais qu'il n'y a aucune protection pour la membrane. Dommage. Il intègre deux connecteurs pour les satellites et la prise secteur. On trouve aussi un connecteur jack 3,5 mm et une prise microUSB pour le « filaire ».

Le rendu audio en question

&Cet aspect « filaire » est gage de polyvalence pour ce produit que Logitech a voulu compatible avec le Bluetooth 5.0. Dans ce mode, on profite d'un appairage particulièrement rapide et d'une excellente stabilité de la connexion sur plus ou moins vingt mètres. Un regret cependant, le Z407 n'est compatible qu'avec la norme SBC pour l'audio : c'est certes la plus répandue, mais aussi la plus basique. En filaire, nous n'avons pas pareille limitation et il sera possible de profiter des morceaux en lossless si vous en avez. Le câble n'a toutefois pas que des avantages puisqu'il faut faire avec une longueur un peu réduite pour le jack 3,5 mm alors que Logitech ne livre pas de câble USB.

Pour tester les qualités acoustiques de notre cobaye, nous avons d'abord lancé quelques jeux. Il n'est alors bien sûr pas question de spatialisation ou plutôt, nous nous limitons à la stéréophonie. De ce point de vue-là, c'est tout de même très efficace et l'image stéréo est agréable. Soulignons également la bonne tenue des graves avec un caisson qui - de base - prend de la place sans toutefois venir écraser le reste du spectre. Les satellites sont moins convaincants et on sent assez nettement le manque de « coffre » sur les bas-médiums alors que les aigus manquent d'un peu de clarté. Rien de catastrophique cependant et les médiums conservent une bonne tenue.

Un atout que l'on remarque plus particulièrement lors des tests musicaux. Là, les voix se distinguent aisément, sans chuintement et autres bruits parasites. On regrettera tout de même un côté parfois « caverneux » si on ne modifie en rien l'égalisation « naturelle » du son. À fort volume, le Z407 tient encore bien la route et dispose d'une bonne réserve de puissance pour un ensemble aussi compact. Prenez toutefois garde à ne pas dépasser les 60% : là on commence à sentir des vibrations au niveau du caisson alors que les aigus peuvent devenir stridents. En restant à moins de 60% du volume, aucun problème particulier à remonter.

x x x x x EN RÉSUMÉ POLYVALENT, PEU ENCOMBRANT ET TRES AGREABLE Avec son Z407, Logitech nous propose un produit de qualité dont les nombreux atouts sont à même de convaincre des publics différents. Il viendra sonoriser avec goût le PC d'un joueur qui ne jure pas par le son surround. Il est également capable d'épauler un laptop ou un smartphone dans l'optique d'un usage domestique grâce à sa connectique Bluetooth. Sa puissance ne permettra pas de faire trembler les murs, mais le Z407 est plus que suffisant pour un petit salon, un bureau ou une chambre et il sait garder un tarif raisonnable eu égard à la qualité proposée.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Polyvalent et très simple à mettre en place

Design sobre et passe-partout

Module de contrôle bien pratique

Rendu audio globalement équilibré

Image stéréo convaincante Câbles un peu courts

Caisson à la peine à fort volume

Petit côté « caverneux » des satellites

Limitation au SBC en Bluetooth