Le dénouement de la saison 5 et de la série Stranger Things dans son ensemble est imminent. Voici les premières images du final à venir sur la plateforme Netflix.

C'est la conclusion que tous les fans attendent. Après 9 ans d'aventures, Stranger Things tirera sa révérence avec le 8ᵉ épisode de la saison 5. Ce sera un moment assurément historique pour Netflix qui voit là le dénouement de l'un des plus gros succès de son catalogue. Le public sera très certainement au rendez-vous, attendant des réponses à tout un tas de questions accumulées depuis le tout premier épisode.

Un final infernal pour la saison 5 de Stranger Things

Après un début en fanfare et un deuxième volume un peu plus mitigé, la suite de Stranger Things est une des séries les plus suivies en cette fin d'année 2025. Lancée à l'été 2016, cette production Netflix a tenu en haleine des millions de fans sur cinq saisons au total. Le dénouement est quasiment à notre portée et autant dire que ça s'annonce dément.

Le trailer venant teaser le 8ᵉ et dernier épisode de la saison 5 et, par conséquent, de la série Stranger Things, donne un avant-goût on ne peut plus intense de cette conclusion événement. Eleven, Mike, Will et toute la bande se retrouvent en prise avec l'Upside Down pour une dernière bataille. L'affrontement promet d'être aussi spectaculaire que redoutable pour nos héros. Tous s'en sortiront-ils ? L'inquiétude est déjà palpable chez les fans, surtout après les déclarations des showrunners.

Ce tout dernier épisode aussi cruellement attendu car il devrait condenser — du moins on l'espère — tout un tas de réponses aux questions que les fans de Stranger Things se posent depuis le début. Vecna et Henry sont évidemment au cœur des interrogations. Les événements de la grotte éveillent également les curiosités. Depuis tout ce temps, on se demande en outre pourquoi le 6 novembre a une telle importance ? Qui a creusé le tunnel vers l'Upside Down ? Ou encore, qui a ouvert la porte de la maison des Byers dans la saison 1 ? Le sort de personnages disparus pourrait aussi être enfin évoqué.

Le volume 3 de Stranger Things prendra certainement son temps pour répondre aux interrogations des fans. Avec une durée annoncée de 2h08, cet ultime épisode sera-t-il à la hauteur des attentes ? Réponse sur Netflix dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, à 2 heures du matin pour le public français.