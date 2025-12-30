La série The Last of Us reviendra pour une saison 3 dont le tournage approche doucement. Seulement, un retournement de situation viendrait de se jouer en coulisses.

L'adaptation de The Last of Us, le chef-d'œuvre de Naughty Dog, n'est pas terminée. Cette production HBO nous a déjà délivré deux saisons aux audiences records pour leur lancement. La série a donc tout naturellement été renouvelée pour une saison 3. Pour l'heure, la chaîne n'a pas donné de détails officiels sur le tournage et la sortie. Cela dit, les choses s'activent doucement en coulisses et un personnage emblématique pourrait connaître un gros changement.

La série The Last of Us risque de surprendre avec sa saison 3

Elle risque de se faire encore attendre un petit peu. La suite de la série The Last of Us ne devrait pas entamer son tournage avant le printemps 2026 si on en croit la liste de production de HBO. Dès lors, difficile d'imaginer une diffusion avant l'année suivante. D'autant plus que les choses sont encore en train de se monter en coulisses, comme en témoigne une nouvelle rumeur.

Cette dernière vient du média Nexus Point News, qui aurait eu des informations exclusives de la part de sources souhaitant rester anonyme. Ces sources évoquent un nouveau casting pour un personnage découvert dans la saison 2 de The Last of Us. Il s'agit de Manny, un membre du WLF proche d'Abby incarné jusqu'alors par l'acteur Danny Ramirez. La saison 3 augurerait en conséquence un changement de faciès remarqué à coup sûr.

Pas d'annonce officielle pour le moment. Cela dit, les rumeurs d'une participation de Danny Ramirez à l'un des prochains volets de la saga Avengers n'y seraient pas pour rien. Pour rappel, l'acteur est connu pour son rôle de Joaquin Torres, le second Falcon, dans le Marvel Cinematic Universe. Tout ceci n'est encore que de l'ordre de la rumeur. Dès lors, si les informations sont avérées, nous ne devrions pas en avoir la confirmation avant plusieurs mois, la production de HBO restant généralement discrète sur la série TLOU en amont des tournages.

Danny Ramirez en tant que Manny dans le premier épisode de la saison 2. © HBO.