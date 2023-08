Ce n'est pas un secret, Zelda : Tears of the Kingdom est un franc succès. Au point d'être sacré meilleur jeu de la licence ? Qu'on soit d'accord ou pas, il vient tout juste de marquer l'histoire.

Le 12 mai dernier, les fans de la licence se sont rués sur Zelda Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild ô combien prometteuse. Et une chose est sûre, elle n'a pas déçu la communauté ou la rédaction de Gameblog. Le jeu n'est rien d'autre qu'un chef-d'œuvre. Cela se ressent jusque dans les ventes et justement, ce nouvel opus vient encore de marquer l'histoire de la licence.

Zelda Tears of the Kingdom plus fort que Breath of the Wild ?

Pour vous donner un peu de contexte, Nintendo vient de dévoiler le bilan du premier trimestre de son année fiscale 2023-2024. La période s'étend d'avril 2023 à juin 2024 et forcément, elle comptabilise aussi les chiffres de Zelda Tears of the Kingdom. Le bilan est simple, fin juin, le jeu s'était vendu à 18,5 millions d'exemplaires dans le monde, en sachant que les versions dématérialisées sont prises en compte.

Outre le caractère démentiel de ce constat, il est important de noter qu'on a là le meilleur démarrage pour un titre Zelda. Du jamais vu. En comparaison, Breath of the Wild est actuellement à un peu plus de 30 millions de copies écoulées sur Switch. Il paraît donc fort probable de voir Zelda Tears of the Kingdom dépasser son aîné incessamment sous peu.

C'est également le deuxième meilleur lancement de toute l'histoire de Nintendo, pour un jeu produit par Big N, juste derrière Pokémon Écarlate et Violet (20,61 millions). Après seulement un mois et demi sur le marché, il s'agit du neuvième titre Nintendo Switch le plus vendu. Il éjecte ainsi Ring Fit Adventure du top 10 et colle Super Mario Party avec ses 19,14 millions d'exemplaires écoulés. Légendes Pokémon : Arceus (14,83 millions), Luigi's Mansion 3 (12,82 millions) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (11,38 millions), Splatoon 3 (10,67 millions) sont totalement hors course.

Mais ce n'est pas tout. En effet, ce record impressionnant a permis à cette suite d'entrer dans le top 50 des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire du Japon, venant se placer juste derrière Monster Hunter Generations. Pas de bol pour Final Fantasy X qui est forcé de quitter le classement. Au vu de son avancée, ce n'est qu'une question de temps avant d'observer Zelda Tears of the Kingdom faire son ascension jusqu'au Panthéon.

Nintendo surfe sur la vague du succès

Pour Nintendo, c'est une belle année fiscale qui commence. Nous venons de mentionner la performance du nouveau jeu Zelda, mais le film Super Mario Bros. a lui aussi fait son "petit" effet avec un nombre de spectateurs dans le monde atteignant les 168 millions. Sans parler des ventes de la Nintendo Switch entre avril et juin 2023, qui s'élèvent à 3,91 millions. En bref, ce sont des chiffres pour le moins renversants et ce n'est pas prêt de s'arrêter là.