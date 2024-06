La nouvelle de l'arrivée de cette exclu PlayStation sur Xbox Series avait pour rappel leaké il y a quelques semaines : c'est donc bien Kena: Bridge of Spirits qui va passer le pont entre les deux consoles avec une sortie tant en version numérique que physique !

Kena traverse le pont pour arriver sur Xbox Series cet été

Sorti en 2021 d'abord sur PS4 et PS5, Kena: Bridge of Spirits du studio indépendant Ember Lab avait notamment marqué par sa somptueuse direction artistique. L'équipe derrière le jeu travaillait pour rappel auparavant dans l'animation, et cela saute littéralement aux yeux. Le titre affichait des décors proprement superbes, avec des inspirations prestigieuses comme Zelda ou encore Ghibli. Il n'oubliait pour autant pas un gameplay plutôt solide, avec même par moments des défis étonnamment relevés derrière ces atours si beaux et mignons.

Après avoir été porté sur PC en 2022, le titre arrive donc deux ans plus tard sur Xbox Series. Plus précisément, rendez-vous le 15 août pour sa disponibilité sur les consoles de Microsoft. Il se déclinera en deux versions : numérique via le Microsoft Store, et physique dans une édition Premium. L'une comme l'autre seront affichées au même tarif : 39,99 euros. À noter cependant que la version physique ne concerne fort logiquement que la Xbox Series X, la Series S étant dépourvue de lecteur. Pour le même prix, l'édition Premium propose en supplément la superbe bande-son originale du jeu et quelques goodies, notamment cosmétiques, pour Kena et ses Rots tout mignons, dont un thème pirate exclusif. Il n'est pour l'instant pas question d'une sortie sur le Game Pass.

Ce portage Xbox Series comprendra en tout cas le jeu de base et le DLC Anniversaire, lancé en septembre 2022. On y retrouve notamment une option New Game+, les épreuves du guide spirituel, des tenues pour Kena et des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité du jeu. Une version somme toute complète, qui sera donc bientôt disponible sur un nouveau support. Cela marque-t-il une volonté de PlayStation d'également porter certaines exclusivités sur Xbox Series ? Seuls les esprits le savent pour l'instant.