Les fans du Studio Ghibli ont récemment eu un aperçu rare du prochain film potentiel du célèbre réalisateur Hayao Miyazaki, grâce aux révélations de son fils, Goro Miyazaki, lors d'un événement spécial. C'est vraiment réconfortant pour les amateurs d'animation japonaise et de la poésie présente dans les films du père. Et cela, peu importe le genre qu'il transcende au cinéma.

Le prochain Ghibli fait parler de lui

Goro Miyazaki a assisté à une prévisualisation de la deuxième partie de l'exposition spéciale Le Garçon et le Héron au Musée Ghibli à Mitaka, Tokyo. Lors de cet événement, il a révélé que son père avait commencé à créer des boîtes panoramiques pendant les sept ans de production de Le Garçon et le Héron. Initialement, ces créations étaient basées sur ses films passés. Goro a partagé avec les médias présents : « Je lui disais de créer des boîtes pour des projets futurs. Faire seulement des choses du passé, c'est ennuyeux. Maintenant, il en fait pour des projets futurs. » Il a ajouté : « Je ne sais pas si ce sera pour son prochain film, mais cela ressemble à un film d'action-aventure, nostalgique et rappelant les jours anciens. »

Goro revenait fraîchement du Festival de Cannes, où il avait accepté la Palme d'or honorifique au nom de Studio Ghibli. C'était la première fois que ce prix était décerné à un groupe plutôt qu'à un individu. Ce prix venait couronner de nombreux éloges reçus pour le dernier film du studio, Le Garçon et le Héron. Pendant le festival, les spectateurs ont pu voir un clip de remerciement de Toshio Suzuki et de Hayao Miyazaki, dans lequel ce dernier partageait son avis selon lequel l'âge d'or de l'anime est passé.

Les spéculations autour du prochain projet de Miyazaki ont également jeté une ombre sur l'espoir d'une suite à Nausicaä de la Vallée du Vent. Bien que ce projet ait longtemps été discuté, et que des réalisateurs renommés comme Takashi Yamazaki et Hideaki Anno aient exprimé leur intérêt, Goro a laissé entendre que le prochain film de son père pourrait être quelque chose de complètement différent.