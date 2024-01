C'est la fête sur le Xbox Game Pass en ce moment. En plus des jeux offerts aux abonnés en janvier 2024, le service distribue des petits cadeaux ou surprises supplémentaires. Et l'ajout inattendu de ce mois-ci, qui sera disponible le 19 janvier prochain, c'est Palworld. Un Pokemon avec des flingues pour résumer grossièrement qui devra faire ses preuves vu le modèle dont il s'inspire. Parallèlement à cela, l'abonnement de Microsoft va permettre de tester d'autres franchises emblématiques dans un genre bien précis.

Sept gros jeux gratuits pour les abonnés Xbox Game Pass

Si vous êtes abonnés aux Xbox Game Pass, vous avez sûrement l'habitude des Free Play Days. Une initiative qui permet d'essayer gratuitement des jeux pendant quelques jours. Mais après cette période d'essai, les softs seront à nouveau verrouillés, sauf si vous décidez de les acheter évidemment. Qu'il y a-t-il pour ce week-end ? Du très lourd avec le retour d'EA FC 24 (Xbox Series, Xbox One). Electronic Arts est d'ailleurs largement mis à l'honneur puisque les six autres jeux gratuits sont aussi édités par la société américaine.

Au programme, il y a du football américain, du baseball arcade, du golf, du hockey et du sport automobile dans deux catégories différentes. Le Xbox Game Pass Core et le XGP Ultimate permettent en effet de découvrir Madden NFL 24 (Xbox Series, Xbox One), Super Mega Baseball 4, EA Sports PGA Tour, NHL 24 (Xbox Series, Xbox One), F1 23 et EA Sports WRC. Pourquoi uniquement des titres Electronic Arts ? C'est dans le cadre de la « Semaine EA Sports sur Xbox ». Le week-end a déjà commencé et se terminera ce dimanche 14 janvier à 23h59. Après cela, il faudra donc vous procurer les jeux séparément. Sauf pour Super Mega Baseball 4 qui figure dans le Xbox Game Pass de janvier 2024.

L'offre XGP de janvier 2024

Si les jeux de sport / course ne sont pas votre dada, il y a toujours les autres titres Xbox Game Pass du mois. Une sélection variée avec un peu d'horreur, de la guerre, une incursion dans le monde des vikings, du baseball et une petite parenthèse avec une expérience indé qui mélange énigmes, action-aventure et musique, ainsi qu'un ovni.

Close to the Sun (Cloud, Consoles, & PC) - disponible

Hell Let Loose (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) - disponible

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Consoles, & PC) - disponible

Figment (Cloud, Consoles, & PC) - disponible

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Consoles, &PC) EA Play - disponible

We Happy Few (Cloud, Consoles, & PC) – disponible

Et le meilleur reste encore à venir avec un certain Resident Evil 2 (2019), qui sera aux côtés de Those Who Remain. Les deux débarquent dès la semaine prochaine dans l'abonnement de Microsoft.