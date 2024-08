Comme d'habitude, les rumeurs ont proliféré quant aux jeux qui seraient inclus dans le Xbox Game Pass d'août 2024. Microsoft a gardé la surprise pendant quelques semaines, avant de confirmer les premiers jeux du mois. Et oui, comme annoncé précédemment, Mafia Definitive Edition sera bien offert aux abonnés. Une bonne occasion de découvrir ce GTA-Like à la sauce mafieuse dans les meilleures conditions - du moins si tous les problèmes techniques ont été résolus depuis la sortie. Le titre arrivera dans le service très bientôt, contrairement à ces deux nouveaux jeux qui sont déjà disponibles.

Deux nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass d'août 2024

Pour fêter la sortie de Valorant qui est disponible gratuitement puisqu'il s'agit d'un free to play, le Xbox Game Pass offre du contenu et des bonus sur Xbox Series X|S et PC. En liant votre compte Riot, vous pourrez débloquer l'intégralité des agents, mais aussi recevoir 20% de bonus d'XP pour le Battle Pass ainsi que pour les contenus des événements. C'est toujours bon à prendre dans la mesure où ce sont des petits cadeaux supplémentaires pour les abonnés, qui s'ajoutent aux jeux mensuels du Xbox Game Pass.

Crash Bandicoot N Sane Trilogy

La rumeur disait vrai, Crash Bandicoot N Sane Trilogy arrive aujourd'hui, jeudi 8 août 2024, dans le Xbox Game Pass. Et c'est un ajout de taille puisque vous aurez trois jeux pour le prix d'un. Il s'agit en effet de la compilation qui comprend les premiers épisodes de la licence ultra culte de Naughty Dog. Normalement, tout le monde est censé connaître. Mais pour les plus jeunes, ce sont des grands classiques de la plateforme 3D qui ont marqué leur époque.

On incarne un marsupial anthropomorphique, devenue l'une des mascottes de PlayStation et du jeu vidéo tout court, qui va devoir se frayer jusqu'à l'infame Docteur Neo Cortex. Son univers plus déjanté qu'à la normale est l'une de ses principales qualités. À (re)découvrir sans hésiter, surtout qu'un nouveau niveau a été créé pour cette ressortie, via le Xbox Game Pass.

Creatures of Ava

Si Crash envoie valser par moments des animaux pour atteindre la fin d'un niveau, Creatures of Ava va au contraire vous forcer à prendre soin de tout une galerie de créatures diverses et variées. C'est la grosse sortie inédite du Xbox Game Pass d'août 2024. Un anti Palworld, sans maltraitance animale, qui est une ode à la nature et aux êtres qui la peuplent. Ici, il faudra explorer un monde pour en découvrir les différents écosystèmes, apprivoiser et sauver des créatures.

Les mécaniques de combat sont dites non agressives, et permettent de soigner les créatures d'Ava. Lorsqu'on voit l'héroïne avec son bâton, et la sublime direction artistique, impossible de ne pas penser à Kena Bridge of Spirits. Deux jeux qui semblent partager plusieurs points communs. Autre information qui en intéressera sûrement plus d'un, le scénario est écrit par Rihanna Pratchett (Heavenly Sword, Lost Words : Beyond the Page, Tomb Raider ou encore Mirror's Edge). C'est disponible dans le Xbox Game Pass.

Source : Xbox Wire.