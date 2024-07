Même si la période est plus calme en termes de sorties jeux vidéo, le Xbox Game Pass de juillet 2024 ne sera pas vide. Il y aura même deux nouveautés totalement inédites, en plus de pépites à essayer absolument. Et encore, le programme n'est pas encore complet. Les abonnés pourront tester Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, une nouvelle licence Capcom, dès son lancement. Mais en août 2024, attendez-vous également à revoir une légende avec trois jeux pour le prix d'un.

Une légende dans les jeux Xbox Game Pass d'août 2024

Les premiers jeux Xbox Game Pass sont disponibles ! Si vous êtes abonnés, vous pouvez vous rendre sur le service pour télécharger trois nouveaux titres. Cricket 24 vous fera peut-être découvrir une discipline, tandis que Nickelodeon All-Star Brawl 2 vous proposera d'incarner des icônes telles que les Tortues Ninja, Bob l'Eponge et bien plus dans un Smash Bros like. Enfin, le FPS Journey to the Savage Planet devrait vous permettre de bien décompresser après une journée de travail avec son humour à la Rick & Morty. Étant donné que le mois de juillet vient à peine de démarrer, Microsoft n'a pas communiqué sur le planning Xbox Game Pass du mois d'août 2024. Mais manque de bol, des personnes à la langue bien pendue l'ont fait à la place du constructeur.

Selon eXtas1s (via eXputer), le premier jeu Xbox Game Pass d'août 2024 sera la compilation Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. « Selon nos sources et certains documents que j'ai pu consulter, j'ai pu découvrir la fenêtre d'arrivée de ce qui semble être le premier (ou l'un des premiers) jeux Activision sur le Xbox Game Pass (ndlr : dans le contexte post-rachat d'Activision Blizzard). Il s'agit de Crash Bandicoot N Sane Trilogy qui sera disponible au mois d'août. Mais je ne sais pas s'il sera possible d'y jouer via le xCloud » a indiqué eXtas1s. Une information qui a été corroborée par Samuel Tolbert de Windows Central. Et ça va marquer un tournant pour l'abonnement qui aura le droit désormais aux productions du catalogue Activision Blizzard.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy regroupe les remakes des trois premiers jeux de la licence archi culte de Naughty Dog. Une compilation développée par Vicarious Visions, un studio qui a malheureusement été fermé par Activision Blizzard. Les équipes ont passé un bon coup de balai sur les graphismes, tout en gardant le gameplay plateforme d'origine et l'ensemble du contenu. Une ressortie indispensable pour les fans ou pour celles et ceux qui aimeraient ajouter cela à leur culture vidéoludique. Rendez-vous sur le Xbox Game Pass en août pour y jouer (normalement).