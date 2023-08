On sait qu'un jeu Wonder Woman est en préparation, mais pour le moment, les informations à ce sujet sont limitées. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Que peut t-on apprendre ?

Le DCU s'étend désormais aussi aux jeux vidéo. C'est ce que James Gunn, co-président de DC Studios, nous avait révélé. L'ambition est claire : proposer des œuvres transmédia interconnectées, à l'instar de ce que fait Disney avec Marvel et Star Wars depuis des années. Dans cette optique, le jeu Wonder Woman, très attendu, s'inscrirait pleinement dans cette dynamique du DCU vidéoludique. Si les détails demeurent rares pour l'instant, une nouvelle image vient toutefois de faire surface.

Wonder Woman, enfin en jeu vidéo

En décembre 2021, lors des Game Awards, Warner Bros. Games a dévoilé une nouvelle excitante : le lancement "prochain" d'un jeu vidéo dédié à Wonder Woman. C'était une première pour l'Amazone de Themyscira, qui n'avait jamais eu cette chance contrairement à Batman, la figure emblématique de DC Comics qu'on ne présente plus. Ceux qui avait suivi l'annonce ont également eu droit à un teaser, assez énigmatique, mais révélant le design de notre super-héroïne.

En ce qui concerne l'intrigue, la vidéo et la voix off laissaient entendre que la reine des Amazones, Hippolyte, appelait sa fille à la rescousse face à une menace imminente. La question demeure : aurons-nous l'opportunité d'explorer à la fois le monde des hommes et l'île mystique de Themyscira ? Une illustration récente semblerait confirmer cette hypothèse. En effet, une image aurait été dévoilée par un développeur de Monolith Productions, le studio derrière La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, via la bannière de son profil sur les réseaux sociaux.

Que peut t-on apprendre et que sait t-on ?

Sur cette image, Wonder Woman brandit son lasso de vérité, Themyscira est en arrière-plan. Elle est accompagnée d'une autre Amazone et d'une guerrière à l'allure plus moderne, armée d'une arme à feu (serait-ce une humaine ?). À noter que cette autre Amazone pourrait être Nubia, introduite dans l'univers DC en 1973, à en juger par sa carnation. Dans les comics, c'est la grande sœur de la princesse Diana.

Le jeu Wonder Woman intégrera le système Nemesis, qui a marqué L'Ombre du Mordor en donnant une importance accrue aux choix et actions des joueurs. Dans celui-ci, les interactions avec l'environnement et les ennemis évoluent au fil de l'aventure, générant des scénarios distincts. Pour Wonder Woman, un tel mécanisme pourrait donner naissance à des quêtes annexes assez intéressantes. Aucune date de sortie n'est encore annoncée, mais après les déboires de Gotham Knights, on imagine que Warner prendra tout le temps nécessaire. Pour rappel, au sein du studio Warner Bros. Games Montréal, qui est responsable du jeu, c'est un peu la Bérézina avec de nombreux départs de développeurs, sans déclarations officielles.

Pour Wonder Woman, peut-être aurons-nous davantage d'informations lors de la Gamescom 2023 ? Wait and see.