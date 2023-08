Avec la fin progressive de l'univers de Snyder dont l'ultime vestige est le film The Flash de juin dernier, le DCU va se mettre progressivement en place avec à sa tête le réalisateur James Gunn et Peter Safran. Henry Cavill en Superman et Ben Affleck en Batman c'est donc terminé. Qu'en est t-il de Wonder Woman, personnage très apprécié des fans, notamment grâce à l'interprétation de l'actrice Gal Gadot ? Celle-ci ne semble clairement pas prendre le même chemin, bonne nouvelle ? Ca semble déjà diviser.

Wonder Woman, survivante du SnyderVerse

D'après plusieurs informations concordantes, un nouveau film Wonder Woman serait en préparation avec Gal Gadot et celui-ci aurait pour objectif de totalement rebooter la franchise pour repartir sur des bases saines avec le DCU. Dans cet objectif la réalisatrice Patty Jenkins en charge des premiers épisodes ne réaliserait pas ce troisième film. D'après les informations, Jenkins aurait du réaliser le film mais après une étude approfondie du scénario James Gunn a entièrement abandonné le script parce qu'il pensait qu'il n'était pas en adéquation avec ses projets pour DC au cinéma. En conséquence de quoi, James Gunn, Peter Safran ET Gal Gadot développeront conjointement une nouvelle version de Wonder Woman 3 qui devrait prendre en compte certains éléments des autres films (probablement la rencontre avec Steve Trevorm) tout en abandonnant totalement certaines idées. Nous n'avons pour le moment aucune information supplémentaire à ce sujet.

Un choix curieux

Certains commencent déjà à s'agacer de cette décision. En effet, des spectateurs ne comprennent pas pourquoi Henry Cavill disparait de son rôle de Superman alors que Gal Gagot (dont certains soulignent son jeu médiocre) reste en place. Pourtant il faut bien admettre que l'actrice correspond bien au rôle et que tout dépend aussi de la manière dont elle sera dirigée par le réalisateur. Aussi bien physiquement que dans son jeu, elle coche toutes les cases pour faire une Wonder Woman de qualité. Malgré les défauts de l'épisode 1984 le premier film était en plus une bonne réussite (93% sur RottenTomatoes) et de nombreux fans sont d'accord sur le sujet. Reste à voir maintenant ce que donnera Wonder Woman 3 en terme de qualité. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, espérons que son thème musical puisse rester car il était tout particulièrement épique et en parfaite harmonie avec le personnage.

De votre coté, que pensez-vous de cette décision au sujet de l'avenir de Wonder Woman au cinéma ?