Ubisoft a le vent en poupe dernièrement, avec ou sans Skull and Bones. L’année dernière, l’éditeur a sorti plusieurs gros jeux plutôt bien reçus, dont d'excellentes surprises même. Assassin’s Creed Mirage, pas mal du tout, Prince of Persia The Lost Crown, très bon, ou encore Avatar: Frontiers of Pandora, une très bonne surprise. On a même eu le droit au grand retour d’une franchise que l’on ne pensait pas voir revenir de la sorte, The Crew, avec un épisode rafraîchissant qui roule sans vergogne sur les plates-bandes de Forza Horizon. Ubi n’a pas chômé et en ce début d’année, l’éditeur souhaite faire plaisir à toute sa communauté en leur permettant de tester l’un de ses meilleurs jeux du moment gratuitement.

Profitez d'un des gros jeux d'Ubisoft gratuitement !

Amis des grands espaces, des belles cylindrées et des shots d’adrénaline, vous allez être servis. Ubisoft vous propose de venir passer quelques jours à Hawaï avec The Crew Motorfest, son dernier gros bébé. C’est l’un des meilleurs jeux Ubisoft du moment et il profite déjà d’une communauté bien installée, vous ne serez donc clairement pas seuls sur les routes. The Crew Motorfest sera gratuit le temps d’un long week-end du 14 au 18 mars jusqu’à 18 heures ! Ce sera l’occasion de tester la bête seul ou entre amis puisque The Crew Motorfest est avant tout un jeu à vivre à plusieurs.

Le jeu d'Ubisoft vous offre un vaste monde ouvert à découvrir sur terre, en mer ou dans les airs à l’aide d’une centaine de véhicules drastiquement différents. Sur toute la carte, vous pourrez participer à diverses épreuves : courses sur route, rodéo nocturne, drift, GP sur circuit, tout-terrain, acrobatie aérienne et même des courses sur l’eau à bord de bolides extrêmement rapides. Il y en aura pour tous les goûts ! Bien que vous ne pourrez clairement pas tout voir lors de ce week-end de jeu gratuit, sachez que The Crew Motorfest reçoit régulièrement des mises à jour de contenu gratuit et profite d’un système de saisons qui offre des nouveautés régulièrement, sans compter qu’il existe également un roulement quotidien ou hebdomadaire pour certains autres défis.

En bref, un jeu complet et particulièrement apprécié aussi bien par la critique que par les joueurs, loin, très loin devant The Crew 2. Si vous voulez vous faire une idée donc, The Crew Motorsfest sera jouable gratuitement pour tous les joueurs dès ce 14 mars jusqu’au 18 inclus sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One.