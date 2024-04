De nouveaux leaks du tournage de la saison 2 de The Last of Us laissent voir des comédiens en action dans un des lieux les plus emblématiques de TLOU 2.

Succès de l’année 2023, la série The Last of Us reviendra en 2025 pour une deuxième saison. Les équipes de HBO sont d’ores-et-déjà au travail, ayant posé leurs caméras en Colombie-Britannique (Canada) depuis février dernier. Le tournage ayant essentiellement lieu dans des décors naturels, certains passants ne se privent pas d’immortaliser ce qu’ils peuvent apercevoir du tournage. Les dernières fuites donnent à voir deux silhouettes dans un décor bien connu des fans du jeu de Naughty Dog…

Joel et Tommy réunis à Jackson ?

Depuis le début du tournage de la saison 2, la série The Last of Us est victime de légers leaks. Ainsi, des internautes ont partagé des photos du montage du décor de Jackson. Lieu incontournable de la licence, c’est là-bas que se déroule le prologue de The Last of Us Part II.

Pas plus tard que ce week-end, de nouveaux clichés sont parus sur la toile. Cette fois, les murs de Jackson ont fini d’être montés et les comédiens semblent être en action.

De fait, on aperçoit trois silhouettes sur ces photos : tout à gauche, un homme à cheval, à sa droite, un second à pied et juste à côté, quelqu’un qui se tient debout. Si on repense au jeu, il y a de fortes chances que les premières silhouettes soient celles de Pedro Pascal et Gabriel Luna, les interprètes respectifs de Joel et Tommy Miller. Dans ce cas, la dernière personne serait un membre de l’équipe de tournage.

La saison 2 de The Last of Us tourne à plein régime

S’il s’agit bien de Pedro Pascal, cela viendrait infirmer les rumeurs qui voulaient qu’il ait déjà fini de filmer ses scènes pour la saison 2. Toutefois, à cette distance, ce pourrait également être une doublure. Cela dit, l’absence de gros moyens déployés ici donne à penser que l’équipe est plutôt en train de prendre ses marques avant de tourner concrètement.

Quant à Gabriel Luna, l’acteur a fait savoir qu’il était bien sur place via plusieurs publications sur son compte Instagram. L’acteur se montre ainsi en compagnie de Rutina Wesley, qui incarne Maria, sa femme et la cheffe de Jackson. Profitant de la neige qui se maintient dans la région de Vancouver, les équipes de HBO semblent s’attaquer d’abord aux premières scènes du jeu. Le tournage devrait se poursuivre jusqu’au mois d’août 2024.