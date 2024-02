La saison 2 de la série The Last of Us semble victime d'un premier leak avec les images d'un lieu emblématique. HBO voit les choses en grand et met les moyens.

La série The Last of Us a été reconnue par l'industrie en remportant 8 Emmy Awards lors de l'édition 2024. Malheureusement pour Naughty Dog, la course aux trophées a été écourtée puisque l'adaptation a dû capituler au cours des Golden Globes 2024. La concurrence était très rude et l'autre carton HBO de ces dernières années, Succession, a été priorisé. Mais les plans pour la saison 2 ne bouge pas et le tournage a d'ailleurs normalement commencé.

Des premières images pour la série The Last of Us saison 2 ?

Après une première saison acclamée, le retour de la série The Last of Us est très attendu. Les nouveaux venus dans l'univers de Naughty Dog ont hâte de découvrir la suite des aventures de Joel et Ellie, et les fans sont pressés de voir comment vont être mis en scène les événements du jeu TLOU 2. Surtout une séquence qui a choqué beaucoup de monde lors de la sortie, et même encore maintenant.

Pour cette saison 2, la production s'est déplacée en Colombie-Britannique, une province à l'ouest du Canada, et a apparemment sorti les gros moyens. Selon des images qui ont été prises en janvier dernier, la ville de Jackson a entièrement été recréée par les équipes. Un lieu important où l'on assiste à une danse entre Ellie et Dina qui dégénère, et montre les tensions entre Joel et sa fille adoptive. Une surprise en vue ? D'après une déclaration de Neil Druckmann, c'est bien possible.

« Pour teaser un peu, je dirai qu'il y a au moins un élément d'un niveau coupé qui est prévu pour la série » (via EW). À quoi fait-il référence ? Aux « Lost Levels » de The Last of Us 2 PS5 qui sont des parties qui avaient été coupées par Naughty Dog. Des portions qui prendront peut-être vie à travers la série HBO... ou pas ! Le directeur créatif a tout de même précisé que rien n'était gravé dans le marbre jusqu'au tournage, mais ce serait une belle surprise pour les fans. Et également une opportunité pour l'adaptation de se différencier du jeu original. La saison 2 de la série The Last of Us sera diffusée en 2025.