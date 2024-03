On vient d'obtenir deux informations majeures au sujet de la saison 2 de The Last of Us, et l'une d'entre elles se faisait grandement désirer par les spectateurs.

L'impatience commence à monter en flèche pour la saison 2 de The Last of Us. Alors oui, on n'a toujours pas de bande-annonce à se mettre sous la dent. Néanmoins, l'annonce d'une partie du casting et les nombreuses images volées nous ont mis l'eau à la bouche. Il ne reste qu'une seule question majeure en suspens : la date de sortie, c'est pour quand ? Eh bien, figurez-vous qu'on vient de nous donner une première fenêtre de sortie, qui se base notamment sur une information de la plus haute importance.

Attention, ci-dessous, il y a un sous-entendu qui peut être vu comme un gros spoiler pour celles et ceux qui n'ont pas fait le jeu. Si vous n'avez pas envie de prendre ce risque, ne poursuivez pas la lecture. Vous êtes prévenus.

La saison 2 de The Last of Us pour début 2025 ?

Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, mais cette nouvelle nous vient d'un utilisateur du nom de DanielRPK. Cet insider est globalement bien informé vis-à-vis de ce qui se passe dans ce domaine. Cette fois, il nous informe que Pedro Pascal, qui incarne Joel dans la série The Last of Us, aurait fini de tourner ses scènes. L'acteur va ensuite passer sur le tournage des Quatre Fantastiques cet été. Jusqu'ici, il n'y a rien d'étonnant. La production de la saison 2 devrait logiquement se terminer cette année, étant donné qu'elle a commencé début 2024.

Notre homme a d'ailleurs expliqué que le tournage va normalement se clôturer en août prochain. Il poursuit en indiquant que la saison 2 sortira donc aux alentours de mars / avril 2025. Une petite fourchette qui nous donne enfin une indication sur la fenêtre de sortie. L'attente sera encore un peu longue, mais ça nous permet d'avoir enfin un repère plus ou moins précis. Après, on n'a pas affaire à une confirmation officielle, ce qui va peut-être tuer l'excitation de certaines personnes.

Du coup, dans le doute, on va toujours prendre ces informations avec des pincettes. Néanmoins, les propos de l'insider ne sont pas dénués de logique. Dans le cas de Pedro Pascal, on se doutait qu'il allait finir ses scènes avant tout le monde. Ce n'est pas une grande surprise, et ça nous montre également que le tournage s'approche tranquillement de sa fin. En conséquence, la saison 2 de The Last of Us ne devrait pas tarder à s'offrir un premier trailer, histoire d'enflammer la communauté. En attendant, on va se contenter des images volées qui se sont retrouvées sur la Toile.