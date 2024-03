La saison 2 de The Last of Us a entamé son tournage et est déjà victime d'un nouveau leak. Une scène majeure du jeu TLOU 2 est confirmée à travers cet aperçu.

Pedro Pascal est libéré de Gladiator 2 et a donc enfin pu rejoindre le plateau de The Last of Us saison 2. Et il était temps, même si l'on sait désormais que la série ne reviendra pas avant 2025 sur HBO Max. Le tournage a démarré en Colombie-Britannique, une province à l'ouest du Canada, et ça ne passe pas vraiment inaperçu. Notamment parce que les équipes ont sorti les moyens pour recréer la ville de Jackson avec leurs propres décors. Et comme souvent, ça a attiré certains curieux qui ont sorti leur smartphone.

Encore un leak pour la saison 2 de la série The Last of Us

La série The Last of Us a déjà eu le droit aux images volées et c'est par ce biais que nous avons pu voir la ville de Jackson recréée de toutes pièces. Un investissement qui va servir en partie à reproduire une scène clé dans la relation entre Joel et Ellie du deuxième jeu. Ce n'est pas le plus grand spoiler de tous les temps, mais si vous n'avez pas touché à TLOU 2, passez votre chemin dès maintenant !!!

Depuis la fin de The Last of Us et le mensonge de Joel envers Ellie, la relation père-fille de substitution s'est détériorée entre les deux personnages. Et une séquence appuie particulièrement là-dessus, c'est celle du bal où la jeune femme danse avec sa petite-amie Dina. Un moment suspendu pour le couple, mais qui est interrompu par un habitant pas franchement emballé par ce qu'il voit. Joel s'interpose pour défendre Ellie coûte que coûte, mais cette dernière n'apprécie guère le geste protecteur de l'homme et le repousse. Une conséquence directe du mensonge de la précédente aventure qui a permis de sauver la jeune femme.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, cette scène du bal entre Ellie et Dina sera bien dans la saison 2 de la série TLOU. Mais pouvait-il en être autrement vu la symbolique de cette séquence ? Pas vraiment. Au-delà de ce passage, il est fort possible que tous les moments à Jackson soient étendus avec des morceaux coupés de The Last of Us 2.